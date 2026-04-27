Anderlecht risque de perdre Killian Sardella pour un moment : le parquet se montre très sévère

Anderlecht risque de perdre Killian Sardella pour un moment : le parquet se montre très sévère

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Exclu durant le derby pour un coup de tête, Killian Sardella risque désormais une grosse sanction. Le parquet de l'Union belge réclame trois journées de suspension.

Anderlecht s’est incliné 1-3 dimanche face à son rival bruxellois, l’Union SG. Les Mauves ont vécu une après-midi particulièrement compliquée et ont dû disputer toute la deuxième période à dix après le carton rouge reçu par Killian Sardella.

Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, après un tacle sur Anouar Ait El Hadj, Killian Sardella a été interpellé par Guilherme Smith, venu lui demander des comptes. Le joueur d’Anderlecht a alors mal réagi en assénant un léger coup de tête au Brésilien.

Le geste n’était pas violent, mais le mouvement était clair et Guilherme Smith a bien été touché. Dans un premier temps, un carton jaune avait été donné, mais après intervention du VAR, il a été transformé en rouge.

Le parquet de l’Union belge réclame trois journées de suspension pour Sardella

Le lendemain, le parquet de l’Union belge s’est également penché en détail sur les images. Il réclame trois journées de suspension pour Sardella, dont deux effectives.

Lire aussi… Le premier rouge direct de sa carrière : Killian Sardella n'est pas coutumier des "pétages de plomb"
Cela signifierait qu'il manquerait les rencontres contre le Club de Bruges et La Gantoise. Anderlecht peut encore faire appel, ce qui est d’ailleurs attendu.

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