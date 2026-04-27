Absent jusqu'en fin de saison ? Le Real Madrid donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Absent jusqu'en fin de saison ? Le Real Madrid donne des nouvelles de Kylian Mbappé
Photo: © photonews
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Kylian Mbappé souffre d'une blessure musculaire. Sa disponibilité pour le Clasico et sa fin de saison restent pour l'instant incertaines.

Le Real Madrid a concédé le nul face au Real Betis le week-end dernier (1-1). En plus de ce résultat décevant, la Maison Blanche a également reçu une très mauvaise nouvelle : Kylian Mbappé s’est blessé durant la rencontre.

Ce lundi, le Real Madrid a communiqué plus d’informations sur la gravité de sa blessure. "Après les examens réalisés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche lui a été diagnostiquée."

Ce muscle fait partie des trois ischio-jambiers situés à l’arrière de la cuisse. Le Real Madrid n’a, en revanche, donné aucune date précise concernant son retour. "Son évolution sera suivie", a simplement indiqué le club via ses canaux officiels.

Incertain pour le Clasico

Certains médias affirment que sa saison est terminée, mais cette information n’a pas été confirmée. Le Real pourrait donc encore tenter de le remettre sur pied pour le Clasico, si cela est possible.


Celui-ci se disputera le 10 mai sur la pelouse du FC Barcelone. La course au titre semble déjà compromise et le club de Kylian Mbappé a été éliminé de la Ligue des champions. Il ne reste donc plus grand-chose à jouer pour le Real, en dehors de ce Clasico.

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