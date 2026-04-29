Moins de spectacle, tout autant de suspens : l'Atletico Madrid et Arsenal se neutralisent

L'Atlético Madrid et Arsenal se sont rendus coup pour coup dans un match bien moins spectaculaire que celui de la veille.

Au lendemain d'une demi-finale complètement folle et où 9 buts, dont la plupart splendides, ont été inscrits, l'Atlético Madrid et Arsenal ont eu bien du mal à tenir la comparaison. Le match se sera cependant réveillé en seconde période.

À la pause, il y aura eu peu, très peu de spectacle : seul Julian Alvarez aura fait trembler David Raya au quart d'heure... mais c'est Arsenal qui a ouvert le score. Victor Gyökeres a obtenu et transformé sans trembler un penalty après une faute de David Hancka confirmée par la VAR (44e, 0-1).

L'Atletico ne parvient pas à faire 2-1

La seconde période est plus rythmée : Alvarez envoie un splendide coup-franc de peu à côté que tout le stade voit dedans (49e), Griezmann se crée des occasions, Llorente aussi... et sur l'une d'elles, il y a une main de Ben White, signalée par le VAR. Julian Alvarez transforme d'un missile imparable (56e, 1-1).

Il n'y en a que pour l'Atlético Madrid. Griezmann voit sa reprise passer à côté (63e). Raya sauvera ensuite les Gunners face à Lookman. De quoi très bien s'en sortir car à la 78e, l'arbitre désigne le point de penalty pour une faute sur Eze... mais cette fois, l'assistance vidéo décide d'annuler le coup de pied de réparation.



Leandro Trossard montera au jeu pour le dernier quart d'heure, qui sera à l'avantage des Gunners sans que le deuxième but tombe. Comme pour la première demi-finale, tout reste donc ouvert entre l'Atletico Madrid et Arsenal.