Nouvelle avancée majeure pour l'Union, qui peut enfin entrevoir une date de départ du Parc Duden

Le dossier de l'Union Saint-Gilloise pour la construction de son nouveau stade est complet. S'il est validé, les travaux pourraient commencer d'ici 180 jours au maximum, et le champion en titre pourrait définitivement quitter le Parc Duden en 2029.

Après le refus du recours des organisations environnementales, l'Union Saint-Gilloise a franchi une nouvelle étape importante dans son projet de nouveau stade. Le club bruxellois semble enfin progresser concrètement vers la construction de sa nouvelle enceinte, avec la possibilité d'obtenir le feu vert pour le début des travaux d'ici 180 jours, au maximum.

L'information a d'ailleurs été confirmée par Audrey Henry, secrétaire d'État chargée de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de la Propreté publique et de l'Énergie de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle a annoncé ce mercredi sur son compte Instagram que le dossier rendu par l'Union était complet et prêt pour la prochaine étape.

Les travaux pourraient commencer dès l'automne

Plus précisément, l'Union a déposé un dossier complet de plus de 600 pages pour la construction de son nouveau stade. En raison de l'enquête publique obligatoire, les autorités compétentes disposent désormais de six mois pour statuer sur le permis de construire. Si tout se déroule comme prévu, les travaux pourraient débuter dès l'automne.

Le club unioniste ambitionne de se doter d'un stade moderne d'environ 16 000 places, prévu sur le site de Bempt à Forest. Ce projet, dont le coût total est estimé à près de 100 millions d'euros, est entièrement financé par l'Union Saint-Gilloise. L'ambition est claire : quitter définitivement le Parc Duden, stade historique, au plus tard en 2029.

Un changement crucial pour l'avenir de l'Union

De nouvelles infrastructures sont indispensables pour le champion en titre. Le stade Joseph Mariën ne répond pas aux normes de l'UEFA, obligeant l'Union à disputer ses matchs européens ailleurs, comme au Lotto Park du Sporting d'Anderlecht ou au Stade Roi Baudouin.





Le dossier du nouveau stade est donc crucial pour l'avenir du club. Sans infrastructure moderne, l'Union restera financièrement dépendante des transferts pour équilibrer son budget. Un nouveau stade doit générer des revenus supplémentaires et une plus grande stabilité.

Si le permis est effectivement accordé, cela marquera un tournant pour l'Union. Le club de la capitale pourra alors se développer davantage, tant sur le plan sportif que structurel, et s'imposer définitivement parmi l'élite du football belge.