Thibaut Courtois voit enfin le bout du tunnel : une échéance très importante en ligne de mire

Thibaut Courtois a récemment quitté l'infirmerie du Real Madrid. Le staff travaille à son retour à la compétition.

Vu le passif en la matière, voir Thibaut Courtois grimacer avant le rassemblement des Diables Rouges avait fait tiquer. Mais le Limbourgeois ne faisait pas de cinéma : la déchirure à l’adducteur droit contractée le 17 mars dernier en Ligue des champions était bien réelle et l'aura maintenu plus de six semaines sur la touche.

Depuis quelques jours, notre compatriote a pu quitter l'infirmerie madrilène pour reprendre l'entraînement individuel. Pas encore d'exercice collectif au menu, mais cela devrait être le cas dans les jours à venir.

Courtois et le Real visent le Clasico

Marca révèle que Courtois devrait être prêt pour le Clasico face au FC Barcelone le 10 mai prochain. L'échéance est évidemment très attendue, le Real fait tout pour retaper son gardien, mais ne prendra aucun risque, le protocole suit simplement son cours.

Avec neuf points d'écart sur son rival catalan, il est sans doute trop tard pour le Real dans la course au titre. Mais un Clasico reste un Clasico : la maison blanche ne déroulera pas le tapis rouge pour l'ennemi.



S'il parvient bien à faire son retour à la compétition à cette occasion, Thibaut Courtois retrouverait au moins un peu de rythme avant la Coupe du Monde, lui qui doit se contenter d'un rôle de spectateur depuis six semaines, assistant impuissant à la prestation difficile d' Andriy Lunin contre le Bayern Munich lors des quarts de finale de Ligue des Champions.