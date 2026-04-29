Un match de dingue, mais une grosse frustration pour Vincent Kompany : "Comment est-ce possible à ce niveau ?"

Lors de sa conférence de presse après la demi-finale aller de la Ligue des Champions au PSG, Vincent Kompany concédait qu'il ne se rendait pas encore bien compte de l'ampleur qu'avait prise cette rencontre. L'entraîneur du Bayern était par contre frustré par un élément en particulier.

C’est un match de légende qu’ont livré le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi soir (5-4). Un match dont n’a pas pu beaucoup profiter Vincent Kompany, condamné à une place en loge plutôt qu’à son banc de touche habituel, mais qui est tout de même venu analyser la partie en conférence de presse.

Le T1 bavarois se réjouissait évidemment du niveau de jeu proposé, appelait à la mobilisation générale des fans du Bayern avant le match retour, mais ne cachait pas non plus une frustration particulière liée à l’arbitrage. "D’abord, il y a ce corner sur le 2-1, qui n’en était pas un. Personne ne le réclamait du côté du PSG, d’ailleurs", a-t-il lancé.

Un premier élément frustrant pour Vincent Kompany, qui n’est néanmoins pas comparable avec le penalty concédé en toute fin de première période, sur une faute de main d’Alphonso Davies, permettant au PSG de faire 3-2. Une décision que Kompany n’a absolument pas digérée.

Vincent Kompany frustré par le penalty sifflé en fin de première mi-temps

"Je ne comprends pas pourquoi on a sifflé un penalty pour ça. Le ballon touche d’abord le corps de Davies, enfin ! Comment cela peut-il se produire à ce niveau ?", pestait Kompany, qui voulait cependant retenir le positif et les quatre buts marqués à l’extérieur.

Les Bavarois peuvent désormais se préparer pour le match retour, lors duquel il faudra être aussi clinique offensivement tout en limitant la casse derrière pour se qualifier. Les deux équipes s’attendent à un match similaire, et Luis Enrique a d’ailleurs déclaré que lui et son staff estimaient qu’il faudrait que Paris marque trois buts au retour pour espérer se qualifier, supposant donc que le Bayern en fera au moins de même.



