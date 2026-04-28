Match légendaire entre le PSG et le Bayern : après neuf buts, Vincent Kompany peut encore rêver de la finale

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Match légendaire entre le PSG et le Bayern : après neuf buts, Vincent Kompany peut encore rêver de la finale
Photo: © photonews

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Une rencontre légendaire entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich d'un Vincent Kompany suspendu, ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Victoire 5-4 des Parisiens, mais les Bavarois n'ont certainement pas dit leur dernier mot.

Tout le monde s’attendait à une finale avant la lettre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et personne n’a été déçu. Les deux grands prétendants au sacre final se sont livrés une bataille acharnée au Parc des Princes, remportée de justesse par les Parisiens, qui sont cependant encore loin d’être à l’abri.

Ce sont pourtant les hommes de Vincent Kompany, suspendu et présent en tribune, qui ont frappé les premiers à la sortie du premier quart d’heure, sur un penalty de Harry Kane obtenu après la remontée du terrain de Luis Diaz (0-1, 17e). De quoi lancer cette demi-finale et forcer Paris à réagir. Ce que le champion en titre n’a pas tardé à faire.

Cinq buts à la pause, du football champagne entre le PSG et le Bayern

Via un bijou de Khvicha Kvaratskhelia (1-1, 24e), puis une reprise de la tête du petit João Neves (1,73 m) sur corner (2-1, 33e), le PSG a pris les commandes au Parc des Princes.

Pas pour longtemps, néanmoins, puisque Michael Olise a profité d’espaces à l’entrée de la surface pour remettre les deux équipes à égalité huit minutes plus tard (2-2, 41e). En toute fin de première période, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé a une nouvelle fois rendu l’avantage à Paris, sur penalty (3-2, 45+5e).

Une première mi-temps pleine, avec du spectacle, du haut niveau, de l’intensité et des occasions de part et d’autre. La parfaite confirmation qu’il s’agit bien là d’une finale avant la lettre entre les deux meilleures équipes d’Europe. Et s’il fallait encore le prouver, le PSG l’a une nouvelle fois fait en démontrant une efficacité redoutable au retour des vestiaires.

Après l’heure de jeu, les Bavarois empêchent Paris de prendre un sérieux avantage

Sur un centre d’Achraf Hakimi, Kvaratskhelia s’est offert un doublé peu avant l’heure de jeu (4-2, 56e), avant d’être imité par Ousmane Dembélé deux minutes plus tard (5-2, 58e).

Un véritable coup sur la tête du Bayern, qui n’a cependant pas dit son dernier mot et a redoublé d’efforts pour revenir dans la rencontre. Le champion d’Allemagne a réduit la marque via Dayot Upamecano (5-3, 65e), avant de le faire une deuxième fois par l’intermédiaire de Luis Diaz dans la foulée (5-4, 68e).

Une rencontre de haut niveau, dans laquelle les deux équipes n’ont pas calculé, se sont livrées à l’offensive et dans laquelle il n’y a pas eu d’autres buts. Victoire, donc, du PSG qui remporte cette manche aller et qui prend une (petite) option sur la qualification. Reste que le Bayern Munich, avec un déficit d’un but seulement avant le retour à l’Allianz Arena, n’a certainement pas dit son dernier mot.

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