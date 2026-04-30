🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

Une scène assez improbable s'est produite en Amérique du Sud, où Grêmio, le club de l'ancien ailier d'Anderlecht Francis Amuzu, a vécu une soirée particulièrement frustrante en manquant trois tentatives sur un même penalty.

Lors du match entre Club Deportivo Palestino et Grêmio, le score est finalement resté bloqué à 0-0, mais c’est surtout Carlos Vinícius qui s’est retrouvé sous les projecteurs. L’attaquant, passé notamment par le PSV Eindhoven en Europe, a vécu une soirée particulièrement malheureuse.

Très tôt dans la rencontre, Grêmio a obtenu une occasion en or d’ouvrir le score sur penalty. Carlos Vinícius a pris ses responsabilités, mais sa première tentative a été arrêtée par le gardien Sebastián Pérez. Le VAR est toutefois intervenu, estimant que le portier avait quitté sa ligne trop tôt.

Une deuxième chance lui a donc été offerte, mais elle a également échoué. Cette fois, Vinícius a changé de côté, mais son tir a terminé sur le poteau. Une nouvelle fois, Sebastián Pérez avait anticipé son mouvement, offrant ainsi une troisième opportunité au Brésilien.

Trois essais pour rien

La suite relève presque de l’incroyable. Lors de sa troisième tentative, Vinícius a glissé au moment de sa course d’élan, et le gardien a repoussé le ballon. Cette fois, la décision a été validée et la séquence de penaltys a pris fin.

Pour Grêmio, c’est une grosse occasion manquée de s’imposer. Le club brésilien n’est ensuite pas parvenu à faire la différence et a dû se contenter d’un match nul sans but.



