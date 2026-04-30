L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite
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Guillermo Ochoa va prendre part, selon toute vraisemblance, à la sixième Coupe du monde de sa carrière avec le Mexique cet été et prendra ensuite sa retraite.

Selon Fabrizio Romano, la star mexicaine sera dans la liste du Mexique pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Si cela se confirme, il deviendra le gardien ayant disputé le plus de Coupes du monde durant sa carrière (six). Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient également disputer leur sixième tournoi cet été, ce qui constituerait un record

Voici les Coupes du monde auxquelles Guillermo Ochoa a figuré dans la liste du Mexique : Qatar en 2022, Russie 2018, Brésil 2014, Afrique du Sud 2010 et Allemagne 2006. Le gardien compte plus de 150 matchs avec la sélection mexicaine.

Désormais âgé de 40 ans, il évolue actuellement en D1 chypriote, à l'AEL Limassol. Il a rejoint ce club en septembre 2025, libre de tout contrat, et est désormais un cadre. Cette saison, il a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues.

Guillermo Ochoa va prendre sa retraite

Après la Coupe du monde 2026, le portier mettra un terme à sa carrière professionnelle. Après 22 ans au haut niveau, il raccrochera les crampons.

Lire aussi… "Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit
À noter que Guillermo Ochoa a lui-même republié la publication de Fabrizio Romano sur son compte X. Cela vient donc confirmer ce que dit le journaliste italien. Sauf catastrophe, il sera au Mondial 2026 et il mettra ensuite un terme à sa carrière.

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