Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

Aleksandar Stankovic ne foulera sans doute plus les pelouses belges la saison prochaine. La décision est prise, même si le milieu de terrain ne sait pas encore avec certitude où il jouera lors du prochain exercice.

Il est devenu un véritable cadre au Club de Bruges, mais il est clairement plus proche que jamais d'un départ. La question est donc de savoir ce qui va se passer pour lui cet été.

Le Club de Bruges avait recruté Aleksandar Stankovic l’été dernier en provenance de l’Inter Milan pour environ 9,5 millions d’euros. Mais ce transfert était accompagné d’une condition importante, qui devrait très probablement être activée.

L’Inter Milan devrait activer son option de rachat sur Aleksandar Stankovic

Selon Transfermarkt, les Blauw en Zwart peuvent perdre le joueur dès cet été si le club milanais place 23 millions d’euros sur la table. Depuis plusieurs semaines, tout indique que l’Inter Milan va activer cette option de rachat.

Reste maintenant à savoir si Aleksandar Stankovic jouera réellement à Milan la saison prochaine. Le milieu de terrain, lui, n’exclurait pas cette possibilité, puisqu’il aimerait se prouver sous les couleurs de l’Inter.

Pour mieux le revendre ensuite ?

Mais ce n’est peut-être pas le plan du club italien. L’Inter Milan pourrait en effet réaliser une belle plus-value en revendant directement le joueur cet été. Et les intérêts ne manquent pas : plusieurs clubs étrangers seraient déjà venus aux renseignements.





Newcastle United, l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund feraient notamment partie des clubs intéressés. Un montant supérieur à 30 millions d’euros est évoqué, et l’Inter Milan serait ouvert à une vente. Cette saison, Aleksandar Stankovic a déjà disputé 50 matchs avec le Club de Bruges, pour un bilan de neuf buts et cinq assists. Un rendement qui confirme son importance chez les Blauw en Zwart.