Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

Beau Brughmans, le frère du gardien du KRC Genk, Lucca Brughmans, a signé un contrat avec le Club de Bruges jusqu'en juin 2029, selon Sacha Tavolieri.

Beau Brughmans n'évolue pas au poste de gardien comme son frère. Le joueur de 15 ans évolue au poste de défenseur central.

Beau Brughmans a signé au KRC Genk à l'été 2022 et y a progressé. Il aurait désormais convaincu les Blauw en Zwart, qui l'auraient signé jusqu'en juin 2029. Avant son passage dans le Limbourg, Beau Brughmans évoluait dans le centre de formation de l'Antwerp.

Son frère Lucca Brughmans reçoit ces dernières semaines sa chance au poste de gardien numéro un au KRC Genk. Il profite de la blessure de Tobias Lawal. Le portier de 17 ans a disputé les cinq matchs des Limbourgeois en Europe Play-offs.

Beau Brughmans espère lui aussi avoir un jour l'opportunité de jouer au plus haut niveau en Belgique ou même à l'étranger. Avant cela, le jeune talent devra encore progresser et continuer de montrer qu'il sait faire de bonnes choses.

Beau Brughmans, un jeune international belge



À noter que Beau Brughmans est international U16 avec la Belgique. Il était dans le groupe des jeunes joueurs belges pour disputer des matchs amicaux au Monténégro début avril. C'est inévitablement l'un des jeunes talents du football belge qui sera à suivre de près dans les prochaines années.