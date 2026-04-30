"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

Guillermo Ochoa devrait disputer cet été la sixième Coupe du monde de sa carrière, un record dans l'histoire du football. Le gardien mexicain s'est confié à ce sujet au micro de So Foot, auprès de Baptiste Brenot.

Il devrait figurer dans la liste finale du Mexique pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mais il reste prudent : "Rien n’est encore complètement sûr, il faudra attendre la sélection finale du coach, Javier Aguirre. Je suis au crépuscule de ma carrière, et ces quatre dernières années, ce n’était pas facile."

"Dans le football, il y a beaucoup de monde qui pousse derrière toi, ça va très vite. J’ai essayé de donner le maximum pour continuer avec l’équipe nationale du Mexique, au Portugal, en Italie, ici à Chypre… J’en vois le bout, mais faire six Coupes du monde, ce n’est pas une mince affaire."

Son meilleur souvenir lors d'un Mondial

Il lui a été demandé quel est pour le moment son meilleur souvenir lors d'un Mondial. "C’est difficile d’en choisir un, mais le premier match contre le Cameroun," a-t-il répondu. "Quand l’arbitre siffle, je me dis : 'Ok, c’est fait, j’ai joué en Coupe du monde.' Après, il y a ce match déclic contre le Brésil, qui m’a changé la vie, parce que tout le monde se souvient de ce match et n’arrête pas de m’en parler."

"Après, il y a cette victoire 1-0 contre l’Allemagne, je fais un bon match contre le champion du monde, c’était un grand match pour nous. Puis il y a ce penalty arrêté contre Lewandowski et la Pologne en 2022," a-t-il ajouté.

Lire aussi… L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite›

Et alors quelle est la Coupe du monde où il a été le meilleur selon lui ? "Je pense que c’est la Coupe du monde du Brésil en 2014. Le match de poule contre le Brésil, cette prestation… Peut-être que les gens me connaissaient un peu avant la Coupe du monde, mais c’était un déclic. Imagine, faire ça au Brésil, contre le Brésil en Coupe du monde, avec tout le monde derrière sa télévision…"