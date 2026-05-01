Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

Décisif à plus de dix reprises cette saison, Gary Magnée présente un profil plus qu'intéressant pour bon nombre de clubs de notre Pro League. Sous contrat jusqu'en 2028, le Soumagnard pourrait toutefois faire l'objet d'offres de clubs plus huppés pendant l'été.

Cap sur une nouvelle journée de Jupiler Pro League, dès ce vendredi. Une affiche toutefois peu intéressante sur le papier, entre deux équipes déjà sauvées et qui n'ont donc plus rien à jouer : le Cercle de Bruges et Zulte Waregem.

Un match pour du beurre, donc, lors duquel on verra si l'entraîneur brugeois Lars Friis pourra compter sur le retour de Gary Magnée, absent depuis deux semaines en raison d'une légère blessure.

Avec Nazinho de l'autre côté, l'ancien latéral droit d'Eupen est l'une des forces vives des Groen & Zwart cette saison. Très offensif sur son couloir, le joueur de 26 ans a inscrit quatre buts et délivré sept passes décisives cette saison : pas mal pour un profil défensif dans une équipe se situant dans le bas du classement.

Gary Magnée, un profil à surveiller en vue du mercato estival

Arrivé en août 2024 en provenance du Kehrweg contre 700.000 €, Magnée s'est rapidement imposé au Jan Breydelstadion, où il dispose encore d'un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028. Cet été, cela pourrait toutefois bouger pour le Soumagnard.

Le profil de Gary Magnée, décisif en attaque et solide en défense, est en effet recherché par pas mal de clubs de notre championnat, et sa valeur marchande estimée à 1,5 million d'euros sur le site de référence Transfermarkt en fait un renfort potentiel à moindre prix.



Lire aussi… Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?›

Avec deux ans de contrat restant, il n'arrive pas encore à l'été où prendre une décision quant à son avenir est obligatoire, mais il est loin d'être impossible de voir l'un ou l'autre club plus huppé que le Cercle de Bruges passer à l'attaque cet été. Pour rappel, Gary Magnée était notamment passé par les centres de formation de Genk et Bruges dans sa jeunesse, après une courte pige au Sporting d'Anderlecht.