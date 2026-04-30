Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

Le Club de Bruges a un nouvel attaquant dans le viseur. Les Blauw en Zwart aimeraient attirer Winsley Boteli. Une première offre aurait déjà été transmise à son club.

Le Suisse Winsley Boteli, 19 ans, a été prêté cette saison par le Borussia Mönchengladbach au FC Sion, où il a laissé une très belle impression. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 1 million d’euros, soit le double d’il y a un an.

Le jeune attaquant s’est imposé comme un véritable supersub au FC Sion. Il a disputé 30 matchs cette saison, mais n’a été titularisé qu’à une seule reprise. À plusieurs reprises, il est même resté sur le banc.

Pourtant, malgré ce temps de jeu limité, Winsley Boteli s’est souvent montré décisif. Il a inscrit six buts en seulement 484 minutes, soit un but toutes les 80,66 minutes. Un rendement particulièrement intéressant pour le club suisse.

Le Club de Bruges sur le coup

Anderlecht a également manifesté son intérêt pour le joueur, mais le Club de Bruges semble désormais bien placé dans ce dossier.

Ces derniers mois, voire ces dernières années, des clubs comme la Juventus et Manchester United se seraient aussi intéressés à lui. Une concurrence qui pourrait compliquer les choses, même si l’attention autour du jeune attaquant n’a rien de surprenant.



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Selon SFM Football, le Club de Bruges aurait transmis une offre de 3,5 millions d’euros pour Winsley Boteli. Il s’agirait de la première proposition officielle formulée dans ce dossier.