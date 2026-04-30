Une saison idéale au RFC Liège, puis enfin l'heure de la révélation en Allemagne pour Martin Wasinski ?

Prêté au Jong Genk en deuxième partie de saison dernière, Martin Wasinski a fait les beaux jours du RFC Liège lors de cette édition 2025-2026 de la Challenger Pro League. Pour le latéral droit, l'objectif est désormais de s'imposer sous les couleurs de Schalke 04...

Formé en grande partie au Sporting Charleroi, Martin Wasinski a été prêté à Courtrai pendant une saison avant de quitter librement le Mambourg à l'été 2024, après avoir joué 24 matchs seulement avec l'équipe première, direction Schalke 04.

Dans le club de la Ruhr, le latéral droit liégeois n’était toutefois pas parvenu à s’imposer, ne prenant part qu’à trois rencontres avec l’équipe première... soit trois fois moins qu’avec l’équipe réserve, en quatrième division.

À la demande générale, une solution a été cherchée l’été dernier, et c’est le RFC Liège qui l’a proposée, accueillant l’ancien jeune de l’US Hesbignonne (2010-2014) et du Stade Waremmien (2014-2018) en prêt sans option d’achat.

Désormais, Martin Wasinski doit s’imposer à Schalke 04

Sous les ordres de Gaëtan Englebert, Martin Wasinski a pu enchaîner, au point de devenir un élément à ce point incontournable pour la première fois de sa carrière. Pour le Matricule 4, il a disputé 28 des 30 matchs de phase classique en Challenger Pro League, ainsi que les deux matchs du tour final contre Lommel et les deux matchs de Coupe de Belgique contre le FC Gullegem et... le Sporting Charleroi, son club formateur.



La saison du RFC Liège maintenant terminée, Martin Wasinski va prendre congé des pensionnaires de Rocourt pour retourner à Schalke 04 cet été. Sous contrat jusqu’en 2028, il espère cette fois recevoir sa chance pour ne pas à nouveau être prêté. Mais si tel est le cas, nul doute que les Sang & Marine surveilleront encore la situation avec attention.