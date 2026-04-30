🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

Amadou Onana est sorti sur blessure lors du match entre Nottingham Forest et Aston Villa, en demi-finale aller de l'Europa League.

Le Diable Rouge semble touché aux ischio-jambiers. Il a été remplacé par Lamare Bogarde à la 54e minute de jeu. Le joueur belge s'est blessé en défendant un centre.

Amadou Onana contraint de devoir céder sa place. À première vue, cela ne semble pas être trop grave.



On va tout de même attendre les heures qui viennent, afin d’être totalement rassurés.



Quelle fichue poisse, pour nos joueurs belges, cette saison … pic.twitter.com/xrOiEngqtT — Signal Foot BE (@SignalFootBE) April 30, 2026

Il avait démarré cette rencontre cruciale en tant que titulaire, avec Youri Tielemans à ses côtés. Difficile de connaître la gravité de sa blessure pour l'instant, mais espérons évidemment pour lui que cela ne soit pas trop grave.

Dimanche, Aston Villa affrontera Tottenham en Premier League. Le club anglais est actuellement cinquième du championnat et a huit points d'avance sur le 6e, Brighton.

Concernant la manche retour entre Aston Villa et Nottingham Forest, elle aura déjà lieu la semaine prochaine. Jeudi prochain à 21h00, une place pour la finale de l'Europa League sera en jeu.



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Déjà absent le week-end dernier

En janvier, Amadou Onana avait déjà été embêté par une blessure à l'ischio. À noter que le week-end dernier, il était absent du groupe des Villains contre Fulham pour une blessure au genou.