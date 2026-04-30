Son arrivée se fait attendre : voici quand Antoine Sibierski devrait débarquer pour tout raser à Anderlecht

Encore un nouveau poste au nom compliqué au Sporting d'Anderlecht. Dans quelques jours, Antoine Sibierski devrait devenir le nouveau "Chief Technical Officer" chargé de ramener le RSCA au sommet du football belge.

Antoine Sibierski ne deviendra pas le nouveau directeur sportif d’Anderlecht. Ni même le nouveau "Head of Football". Le Français négocie cependant bien sa sortie de l’ESTAC Troyes, pour devenir le nouveau "Chief Technical Officer" du club bruxellois.

Du compliqué quand on peut faire simple, mais l’ancien attaquant de 51 ans est bel et bien attendu "dans le courant du mois de mai" au Lotto Park, selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure.

Le Sporting d’Anderlecht espérait initialement qu’Antoine Sibierski puisse prendre ses fonctions le 1er mai, au Lotto Park. Cependant, cette date était trop proche pour qu’il puisse finaliser les détails de la résiliation de son contrat à Troyes. La date maximale du 15 mai semble donc beaucoup plus réaliste.

Antoine Sibierski attendu pour un nettoyage de printemps à Anderlecht

Son premier mercato estival ne sera pas de tout repos. Loin de là, même, puisqu’une quinzaine de joueurs devrait quitter le navire pendant l’été, que le noyau devra être considérablement renforcé et que le staff technique devra aussi être remodelé, avec l’arrivée tout de même probable d’un nouvel entraîneur principal.



Et dans une saison sans Play-Offs comme la prochaine, il ne sera pas question d’embarquer dans le train en retard, au risque de louper toute la bagarre pour le titre et les places européennes. Sans division des points par deux, les équipes ambitieuses devront se montrer à la hauteur dès le mois d’août, ce qui ne laissera qu’une infime marge de manœuvre au RSCA de Sibierski.