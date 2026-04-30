Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation

À Anderlecht, les talents ne manquent pas, mais certains profils semblent avoir tout pour faire la différence au plus haut niveau. Après Nathan De Cat, Mihajlo Cvetkovic semble désormais prêt à exploser.

Un avant-centre moderne à l’état pur

Cvetkovic incarne à peu près tout ce que l’on attend aujourd’hui d’un attaquant moderne. Il combine efficacité devant le but et une impressionnante capacité de travail, ce que les entraîneurs adorent. Sous les ordres de Jérémy Taravel, il a reçu non seulement des opportunités, mais aussi de la confiance. Une confiance qu’il a rendue par ses performances et cinq buts inscrits.

Ce qui frappe, c’est que Taravel a adapté son système de manière à exploiter au maximum les points forts du jeune Serbe. Même lorsque cela signifiait qu’il se retrouvait parfois un peu moins en position de marquer, son impact restait important grâce à son pressing, ses appels et sa puissance dans les duels. Il était souvent associé à un profil complémentaire dans son dos, ce qui lui permettait de se concentrer sur ce qu’il fait le mieux : attaquer la profondeur, créer des espaces et conclure.

Le moment idéal pour exploser

Avec le départ imminent de Thorgan Hazard, il pourrait encore davantage s’imposer au premier plan. Hazard occupait souvent un rôle qui influençait aussi la position de Cvetkovic. Son départ ouvre des perspectives : le jeune attaquant pourrait enfin être utilisé à son poste naturel, en pointe.

Cela pourrait bien être la clé de son explosion définitive. Car même s’il impressionne déjà, on sent qu’il a encore une grande marge de progression. Dans le bon rôle, avec de la confiance et du temps de jeu, il peut devenir un attaquant qui se fait un nom non seulement en Belgique, mais aussi en Europe.

Un intérêt venu de l’étranger… mais trop tôt ?

Il n’est donc pas surprenant que des clubs, notamment de Serie A, suivent de près son évolution. Cet hiver, un intérêt concret existait déjà, et tout porte à croire qu’il va s’intensifier.



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Cependant, un transfert à ce stade pourrait être une erreur stratégique. Anderlecht en est conscient : Cvetkovic est sous contrat jusqu’en 2029, ce qui place le club en position de force dans les négociations. Seule une offre exceptionnelle pourrait les faire réfléchir. Mais même dans ce cas, la question se pose : pourquoi vendre maintenant ?

Une valeur sur et en dehors du terrain

Anderlecht voit en Cvetkovic un joueur capable de rapporter plus de 20 millions d’euros à terme. Mais ce potentiel ne se réalise pas en le vendant trop tôt. Au contraire : en le faisant progresser, en lui donnant du temps de jeu et en le laissant s’imposer comme avant-centre titulaire, sa valeur marchande peut exploser.

Il y a aussi la valeur sportive. Anderlecht veut renouer avec le succès. Les jeunes talents capables de faire la différence sont essentiels dans cette ambition. Cvetkovic peut jouer un rôle clé à ce niveau.

Le plus grand talent après De Cat ?

Après Nathan De Cat, Mihajlo Cvetkovic est sans aucun doute le plus grand talent actuellement présent à Anderlecht. Là où De Cat brille par sa technique et sa vision du jeu, Cvetkovic apporte le profil d’un attaquant moderne capable de prendre la profondeur.

C’est cette complémentarité qui le rend si précieux. Il n’est pas un attaquant unidimensionnel, mais un joueur complet capable de s’adapter à différents systèmes et styles de jeu. Et cela, à seulement 19 ans.