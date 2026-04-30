Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

Auteur de huit buts cette saison pour Anderlecht, Mihajlo Cvetkovic (19 ans) suscite déjà l'intérêt de plusieurs clubs étrangers. Les Mauves ne veulent pas le vendre, sauf pour un montant (presque) record...

Antoine Sibierski, dont la nomination au poste de "Chief Technical Officer" du Sporting d'Anderlecht semble désormais acquise, n'aura guère le temps de s'installer. Un grand remaniement est imminent au Lotto Park. Et soyons francs : la moitié de l'effectif n'a tout simplement pas le niveau requis pour jouer pour le club belge le plus titré de l'histoire.

Sibierski aura plusieurs priorités : remanier profondément l'effectif, constituer un noyau équilibré et trouver un entraîneur et un staff qui auront le don de transformer le groupe de joueurs en une véritable équipe pour permettre à Anderlecht de retrouver les toutes premières places de notre championnat.

Tout cela aura un coût. Faire le ménage dans le vestiaire devrait rapporter quelques millions d'euros, mais cela ne suffira pas à bâtir une nouvelle équipe compétitive. Anderlecht espère conserver Nathan De Cat une saison de plus, mais d'un autre côté, les trente millions d'euros que devrait rapporter le jeune joueur formé au club seraient plus que bienvenus.

Anderlecht ne veut pas vendre Mihajlo Cvetkovic... sauf pour répéter le coup Jan-Carlo Simic

Ou une autre opportunité se présentera-t-elle pour aider les Bruxellois ? L'été dernier, Anderlecht avait réalisé un coup de maître inattendu en cédant Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad contre 21 millions d'euros (6 M€ de prêt et 15 M€ d'option d'achat obligatoire). Pour rappel, les Mauves n'avaient offert que trois millions d'euros à l'AC Milan quelques mois plus tôt.

Selon le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, c'est Mihajlo Cvetkovic qui pourrait jouer ce rôle de surprise cet été au Lotto Park. La progression et le profil intéressant de l'attaquant de 19 ans n'ont pas échappé aux recruteurs, et le jeune international serbe peut déjà compter sur l'intérêt de quelques clubs italiens et allemands.



Lire aussi… Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation›

Anderlecht, qui avait déboursé trois millions d'euros en été, pourrait déjà doubler son investissement selon le site de référence Transfermarkt, qui estime le jeune avant-centre à six millions d'euros. Cela devrait toutefois être pour un montant bien plus important si Mihajlo Cvetkovic venait à quitter la capitale cet été. Rien n'est encore fait, cependant, pour le joueur sous contrat jusqu'en 2029, que seule une offre exceptionnelle pourrait faire quitter aussi rapidement le RSCA.