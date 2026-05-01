Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

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Va-t-on devoir rejouer 133 matchs du championnat néerlandais ? C'est la décision que tranchera le juge lundi, en plein "PasseportGate" qui crée le chaos chez nos voisins néerlandais.

L'Eredivisie tombe dans le chaos. Le 15 mars dernier, le club du NAC Breda, entraîné par Carl Hoefkens et largement battu par Go Ahead Eagles (6-0), s’est rendu compte que son adversaire avait fait jouer Dean James, né aux Pays-Bas mais naturalisé indonésien en mars 2025.

Plusieurs clubs sont montés dans le train et ont engagé des actions concrètes après s'être rendu compte en lisant la loi que les joueurs néerlandais faisant honneur à leurs racines étrangères en optant pour une autre nationalité sportive perdaient automatiquement leur nationalité néerlandaise.

De quoi mettre plusieurs joueurs locaux devenus internationaux pour le Suriname, Curaçao, l'Indonésie ou encore le Maroc dans l'embarras. Car la conséquence de cette perte de la nationalité néerlandaise est que leurs permis de séjour et de travail s'en voient également menacés.

133 matchs à rejouer en Eredivisie à cause du "PasseportGate" ?

Un "PasseportGate" qui a aussi trouvé écho en Belgique, où Gyrano Kerk, joueur de l'Antwerp international pour le Suriname, a manqué les matchs contre le Racing Genk et Charleroi par mesure de précaution. Pendant deux semaines, l'ailier n'était même pas autorisé à s'entraîner avec le groupe anversois.


En pleine crise, le championnat néerlandais se trouve dans un imbroglio législatif qui pourrait pousser l'Eredivisie à faire rejouer... 133 matchs de première division disputés durant la saison 2025-2026, selon les informations du journal l'Equipe. La décision du juge devrait intervenir lundi, mais la situation devient plus insolite que jamais chez nos voisins néerlandais.

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