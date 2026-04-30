C'est officiel : voici où les Coupes d'Europe seront désormais diffusées en Belgique dès 2027

C'est un véritable tremblement de terre dans le monde audiovisuel sportif belge. Les droits de diffusion des Coupes d'Europe de football ont été acquis par Canal+, qui diffusera la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League entre 2027 et 2031.

Voilà des mois que les négociations concernant le cycle 2027-2031 des droits de diffusion des compétitions européennes font rage en Belgique. Elles ont enfin trouvé leur dénouement, cette semaine.

Et c’est une véritable révolution qui va avoir lieu dans le monde audiovisuel et sportif belge, puisque c’est le groupe de médias français Canal+ qui a acquis les droits.

Alors que des services de streaming tels que Disney+ et Paramount avaient été cités, Canal+ renforce sa position dans le monde du sport, le football étant son fer de lance depuis de nombreuses années.

C’est fait, Canal+ est le nouveau diffuseur des Coupes d’Europe en Belgique

Fort d’une présence internationale dans des dizaines de pays et de millions d’abonnés, le groupe français dispose des atouts nécessaires pour s’imposer sur le marché européen, et vient de renforcer son offre avec les trois compétitions européennes.



Pour le téléspectateur belge, cette nouvelle représente évidemment un changement majeur, puisque la Ligue des Champions, l’Europa League et la Conference League ne seront plus diffusées en clair et gratuitement comme cela est le cas aujourd’hui. Seules les rencontres des équipes belges engagées sur la scène européenne devraient rester gratuites pour tous.