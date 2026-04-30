Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

Un conte de fées se dessine en Hongrie : loin du statut de favori en début de saison, l'ETO FC Győr, peut encore rêver du titre à deux journées de la fin, avec une touche belge dans son succès. Des performances qui n'ont pas échappé aux clubs belges.

Commençons par analyser de plus près le conte de fées du club. L’équipe occupe la première place du championnat hongrois après 31 des 33 journées, avec un petit point d’avance sur le club phare Ferencváros. Le troisième, Debreceni VSC, est déjà relégué à treize points.

Une qualification européenne est donc déjà assurée, tout comme une place dans le top 2. Mais le titre reste encore tout à fait possible. Lors des deux dernières journées, Győr affrontera le huitième Kisvárda et le onzième DVTK, déjà certain d’être relégué.

Le conte de fées de l'ETO Győr FC en Hongrie

Après le match nul 1-1 contre Debrecen le week-end dernier, tous les espoirs sont permis : le titre et une qualification en Champions League sont dans toutes les têtes. Senna Miangue, que vous connaissez peut-être de Cercle de Bruges et des sélections de jeunes belges, a disputé quelques minutes lors de cette rencontre.

L’homme fort du projet est Steven Vanharen, un autre Belge. En tant que directeur sportif, il a hissé l'ETO Győr au sommet du football hongrois, avec également plusieurs Belges présents dans le staff.

Un club de JPL prêt à passer à l’action ?

Mark Csinger est devenu un pilier incontournable du club cette saison. Le défenseur central a déjà disputé pas moins de 38 matchs toutes compétitions confondues et s’est imposé comme une véritable pièce maîtresse.





En plus de ses trois buts, il apporte une grande solidité défensive. Le Hongrois de 22 ans a déjà contribué à onze clean sheets pour son équipe. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs, notamment en Belgique. Mais la concurrence est présente, avec des intérêts venus de Pologne, des Pays-Bas et de la deuxième division anglaise, selon TVDelloSport.