Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

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Photo: © photonews

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La saison touche pratiquement à sa fin pour certaines équipes. Zulte Waregem n'a plus grand-chose à jouer lors des trois prochaines journées, si ce n'est peut-être la treizième place. Le maintien en Jupiler Pro League est déjà assuré. Mais que réserve l'avenir ?

Zulte Waregem n’a pas réussi à intégrer le top 12 de justesse, mais a rapidement pu assurer son maintien en Jupiler Pro League lors des Relegation Play-offs. De quoi pousser un soupir de soulagement.

Reste désormais à préparer l’été. Steve Colpaert, devenu T1 après le départ de Sven Vandenbroeck, restera-t-il en poste ? Zulte Waregem semble en tout cas chercher un nouvel entraîneur, mais aucune décision claire n’a encore été prise dans ce dossier.

Steve Colpaert espère rapidement être fixé à Zulte Waregem

Steve Colpaert espère lui aussi obtenir de la clarté rapidement, mais veut avant tout se concentrer sur la fin de saison : "Depuis le début des Relegation Play-offs, nous avons cette première place en tête. Ce sera un beau défi. Nous voulons mener notre mission à bien."

"La semaine prochaine, je vais m’asseoir avec la cellule sportive. Les différentes options seront alors passées en revue et j’en saurai plus. Je n’ai aucun problème à reprendre un rôle d’assistant", a déclaré l'entraîneur au micro de Het Laatste Nieuws.



Lire aussi… Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

Si cela ne dépendait que de lui, il resterait : "Malgré tout, j’espère évidemment rester entraîneur principal. Maintenant que j’y ai goûté, j’en veux naturellement plus. Mais je sais aussi qu’il y a des risques. Hans Cornelis en est un bon exemple. Il a repris le flambeau à Charleroi et a d’abord très bien fait les choses, avant d’être licencié après une période de moins bons résultats"

Outre le dossier Colpaert, plusieurs dossiers chauds sont également à noter sur le marché des transferts à Zulte. Il y avait déjà la situation autour du milieu de 22 ans Thomas Claes, mais de nombreux autres joueurs suscitent aussi de l’intérêt.

Jeppe Erenbjerg heureux de ce qu’il a à Zulte Waregem

Que penser, par exemple, de Jeppe Erenbjerg ? Le meilleur buteur du club réalise une très bonne saison et semble donc pouvoir envisager une aventure à l’étranger. Même si rien ne garantit encore que cela se concrétisera.

“J’ai aussi un peu l’habitude qu’il n’y ait pas énormément d’attention autour de moi. Au début de la saison, il y avait bien quelques demandes d’interview de journalistes danois, mais c’est déjà retombé. Enfin, je ne m’en fais pas vraiment.”

"Je suis surtout heureux d’avoir osé tenter une aventure à l’étranger. Dans mon pays, on se concentre volontiers sur le scouting et le développement de talents étrangers, et on perd parfois de vue sa propre jeunesse. Ici, c’est tout de même un peu différent, et c’est aussi pour cela que vous avez autant de succès."

"De plus, il n’y a que douze clubs dans la première division danoise, ce qui donne aussi moins de chances aux jeunes du cru de percer, alors qu’ici, on laisse même des équipes espoirs évoluer en Challenger Pro League. Même si tout le monde n’est pas d’accord à ce sujet, j’en ai bien conscience, je trouve en tout cas cela très précieux."

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