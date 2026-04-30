Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

Hemsley Akpa-Chukwu, Fostave Mabani et Emmanuel Da Costa pourraient bien quitter le RFC Seraing lors du prochain mercato. Selon nos informations, des offres ont déjà été transmises.

Hemsley Akpa-Chukwu, qui est parvenu à se faire une place en tant que titulaire indiscutable au RFC Seraing cette saison, attire les convoitises. Le buteur, qui a planté 9 buts en Challenger Pro League lors de l'exercice 2025-2026, attire trois clubs.

Une équipe qui se bat pour les places européennes en Serbie a formulé une offre, tout comme une formation ukrainienne et un club du bas de tableau en D1A. Le RFC Seraing demande 1 million d'euros pour le laisser partir.

Fostave Mabani s'est lui installé dans l'équipe en tant que titulaire en fin de saison. Le RFC Seraing a reçu une offre d'un club chypriote et d'une formation de D1B. Les Métallos sont prêts à le céder pour 150 000 euros.

Et enfin, Emmanuel Da Costa jouit quant à lui d'un intérêt en D1B et en Ligue 2. Un club polonais a même déjà formulé une offre tandis que Metz (club partenaire avec le RFC Seraing) le surveille également. Le RFC Seraing demande la même somme que pour Fostave Mabani. Emmanuel Da Costa a été un titulaire régulier avec le club sérésien cette saison.

Trois options levées



L'option des 3 joueurs a été levée il y a peu, quand Seraing a levé 10 options en même temps. Ils sont tous encore sous contrat avec les Métallos jusqu'en juin 2027.