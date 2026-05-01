Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été
Photo: © photonews
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La Juventus a été forcée de lever l'option d'achat obligatoire du prêt de Loïs Openda. La Vieille Dame se retrouve désormais avec un attaquant dont elle ne veut déjà plus et pour lequel elle cherchera une solution pendant l'été. Et tout le monde ne reste pas indifférent...

C'est une saison purement catastrophique qu'achève Loïs Openda. Avec 35 apparitions, mais à peine plus de 1.000 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues, l'attaquant liégeois a dû très souvent se contenter de montées au jeu et n'a été titularisé qu'une dizaine de fois.

Peu convaincue, la Juventus a tout de même été forcée de lever l'option d'achat du prêt du désormais ex-avant-centre de Leipzig, évaluée à un peu plus de 40 millions d'euros. Cela fait beaucoup pour un joueur qui n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises cette saison.

Malgré la somme importante déboursée et l'échec sportif actuel, la Juventus pourrait donc déjà chercher une autre solution pour Loïs Openda cet été. Mais à ce prix, et avec cette saison ratée, les prétendants ne sont naturellement pas nombreux.

Seuls des clubs de Premier League peuvent encore sortir le chéquier pour Loïs Openda

Ils sont tout de même au nombre de deux, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira. Et pas de surprise, ce sont deux clubs de Premier League, qui peuvent surpayer les joueurs et qui n'hésitent pas à sortir le chéquier pour obtenir ce qu'ils veulent.

Il n'y a en effet que des clubs anglais qui pourraient encore offrir 40 M€ pour Loïs Openda aujourd'hui. Une raison pour laquelle la Juventus pourrait également ouvrir la porte à un prêt, peut-être même sans option d'achat, pour ne pas que cette dernière soit fixée trop bas.

L'idée serait alors d'espérer une bonne Coupe du monde et une bonne prochaine saison de Loïs Openda, pour soit le garder une fois sa confiance retrouvée, soit le vendre, mais à un prix beaucoup plus intéressant après avoir réalisé de meilleures performances. La Vieille Dame se retrouve, quoi qu'il en soit, un peu coincée et va devoir espérer qu'une solution se présente cet été.

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