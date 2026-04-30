"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

Olivier Deschacht n'a pas épargné l'effectif actuel d'Anderlecht. Dans le podcast "Ongefilterd", il a livré une analyse très sévère. Il est même allé jusqu'à affirmer qu'il ne conserverait qu'une poignée de joueurs en vue de la saison prochaine.

À Anderlecht, la stabilité se fait toujours attendre. Les Bruxellois n’ont pris que 6 points sur 15 jusqu’ici en play-offs, et ce bilan semble même flatteur au vu du contenu proposé. Le noyau semble montrer ses limites semaine après semaine, au moment même où la saison se joue.



Avec la finale de la Coupe prévue le 14 mai, ce n’est pas vraiment rassurant. Cette rencontre représente pourtant une occasion en or de décrocher une qualification européenne. Mais au vu des performances récentes, Anderlecht semble loin d’être prêt à aller chercher un trophée.

Huit joueurs à conserver selon Olivier Deschacht

"Si je suis honnête, j’arrive à une petite huitaine de joueurs que je garderais sans hésiter", a lâché Olivier Deschacht . "Les deux gardiens, Colin Coosemans et Justin Heekeren, peuvent rester. Diarra aussi, j’aime sa mentalité."

Il accorde également le bénéfice du doute à quelques autres éléments : "Camara et Saliba, je leur laisse encore une chance. Bertaccini a aussi ce feu dans les yeux et peut être utile en sortie de banc. De Cat, on ne sait pas ce qu’il va devenir, mais je le garderais aussi. Et Degreef, un ketje bruxellois, peut également rester. Mais pour le reste…"

Beaucoup de travail pour Antoine Sibierski

Le message est clair : il y a un problème structurel dans cet effectif. Et cela alors même que certains cadres pourraient encore s’en aller. Le mercato estival s’annonce donc crucial, avec une profonde reconstruction attendue. L’arrivée d’Antoine Sibierski comme "Chief Technical Officer" pourrait être déterminante.



Une chose est sûre : si Anderlecht veut retrouver les sommets, des décisions fortes devront être prises. Et rapidement, car les signaux d’alerte sont déjà bien présents.