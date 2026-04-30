Insolite : un artiste d'Oupeye (Liège) signe une première mondiale pour les Diables Rouges !

Alors que la ferveur pour la Coupe du Monde 2026 commence à monter, un projet hors du commun vient de voir le jour en région liégeoise. Alain, artiste et fervent supporter, vient de sortir "Ce sont nos Diables", le tout premier hymne national au monde intégralement réalisé en dessin animé.

On connaissait les hymnes chantés dans les stades, mais on n’avait encore jamais vu l’équipe nationale belge transformée en héros de cartoon pour un clip entier. C’est le pari fou réussi par Alain, qui, après avoir cumulé plus de 76 000 vues en un mois avec la version audio de son titre, passe à la vitesse supérieure avec une réalisation visuelle inédite.

Un voyage surréaliste au cœur de la Belgique

Le clip est une véritable déclaration d’amour au patrimoine belge. Au-delà du ballon rond, Alain a truffé son œuvre de références culturelles que les Belges reconnaîtront au premier coup d’œil :

Le surréalisme de Magritte et ses pommes iconiques.

Un clin d'œil plein d'humour au couple royal .

La présence de la marionnette légendaire Tatayet .





Une mise à l'honneur des dix provinces du pays et de l'ambiance festive des Bandas.

"Une première mondiale"

Le projet ne s'arrête pas aux frontières de la Belgique. Grâce à une stratégie numérique ciblée, le clip commence déjà à voyager jusqu'en Asie, porté par des clins d'œil visuels universels.

Lancé officiellement ce mercredi à 18h, le clip totalise déjà des centaines de vues et suscite une vague de commentaires enthousiastes sur les réseaux sociaux. Entre fierté locale et ambition internationale, Alain prouve qu'avec une bonne idée et beaucoup d'énergie, on peut faire vibrer tout un pays depuis sa propre région.