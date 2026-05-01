Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

Une inquiétude pour les Diables Rouges : Amadou Onana a quitté la pelouse prématurément, blessé ce jeudi soir en demi-finale de l'Europa League. Des examens vont être réalisés sur le médian défensif d'Aston Villa, à une quarantaine de jours de la Coupe du monde.

Ce jeudi soir, Amadou Onana et Youri Tielemans étaient une nouvelle fois alignés ensemble dans l'entrejeu d'Aston Villa pour le court déplacement à Nottingham Forest, 16e force du championnat d'Angleterre, dans le cadre des demi-finales aller de l'Europa League.

Une rencontre frustrante pour les Villans, cinquièmes de la Premier League, qui ont eu les occasions pour trouver le chemin des filets, que ça soit avant ou après le repos, mais qui ont vu Chris Wood les punir depuis le point de penalty à vingt minutes du terme.

Aston Villa devra donc remonter la pente au match retour, mais cela sera probablement sans Amadou Onana, qui a quitté la pelouse dès la 55e minute ce jeudi soir et dont les premiers signaux n'étaient pas très rassurants.

La brève explication d'Unai Emery sur la blessure de Youri Tielemans

Le médian défensif des Diables Rouges semblait touché aux ischios-jambiers, là où il avait déjà été handicapé plus tôt dans la saison. Lors de sa conférence de presse, son entraîneur Unai Emery donnait quelques explications supplémentaires suite à sa blessure.

"Il nous a déjà dit qu'il ressentait une douleur en première mi-temps. Je ne sais pas comment il va s'en remettre, mais j'espère qu'il sera à nouveau en pleine forme d'ici quelques jours. Nous devons rester prudents et voir comment sa situation évolue."



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Amadou Onana, qui a déjà manqué une vingtaine de matchs avec Aston Villa cette saison, inquiète à une quarantaine de jours du coup d'envoi de la Coupe du monde, lors de laquelle la Belgique aura bien besoin de lui, malgré a grande montée en puissance de Nicolas Raskin lors des qualifications.