Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

Les prochaines semaines s'annoncent dangereuses pour les hommes de David Hubert. Une poignée de joueurs se trouve en effet à un carton jaune d'une suspension.

Déplacement à Saint-Trond, réception de Malines, finale de la Coupe contre Anderlecht, puis déplacement au Club de Bruges pour ce qui pourrait être le match décisif des Champions’ Play-offs. Voilà le programme des Bruxellois pour les prochaines semaines.

La situation s’annonce délicate pour plusieurs joueurs de l’Union SG. Et il ne s’agit pas ici de blessures potentielles, mais bien de joueurs de l’entraîneur David Hubert qui sont sous la menace d’une suspension en raison des cartons jaunes.

Actuellement, ils sont pas moins de cinq dans ce cas, et pas des moindres : Sykes, Burgess, Mac Allister, Khalaili et Zorgane ne sont qu’à un match d’une suspension pour la rencontre suivante.

Faire des choix

S’ils prennent un carton contre Saint-Trond, ils manqueront le match contre Malines. Mais s’ils écopent d’un carton de trop contre Malines, ils rateront la finale de la Coupe. Des moments délicats pour les joueurs, car éviter un carton n’est pas toujours simple.

“Je ne veux pas que mes joueurs montent sur le terrain avec des calculs en tête”, explique David Hubert à La Dernière Heure. “À un moment donné, nous devrons faire des choix en fonction de cela.”





Il est bien conscient que des suspensions tomberont, il est impossible de les éviter lors des prochaines rencontres. L'entraîneur a laissé entendre qu’il gérerait cela avec son staff, afin d’éviter que tout le monde soit absent en même temps.

Il pourrait donc y avoir une rotation pour éviter les suspensions. Fedde Leysen pourrait ainsi apparaître dans le onze de départ, afin de laisser souffler un défenseur central et d’éviter que deux défenseurs ne soient suspendus lors du même match.