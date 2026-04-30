OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

Le Club de Bruges a frappé fort à mi-parcours des Champions' Play-offs. Alors que plusieurs joueurs pourraient quitter le Jan Breydel cet été, deux icônes ne bougeront pas. Hans Vanaken et Brandon Mechele ont signé un nouveau contrat.

"De Lommel à Bredene, Hans Vanaken et Brandon Mechele prolongent tous les deux leur contrat et restent ainsi liés aux Blauw en Zwart au moins jusqu’en 2028", a annoncé le Club de Bruges jeudi après-midi sur son site officiel.

"Hans Vanaken (33 ans) évolue au Club de Bruges depuis 2015 et contribue depuis plus d’une décennie au succès du club. Avec six titres de champion, une Coupe de Belgique et cinq Supercoupes, il s’est construit un palmarès impressionnant. Il a également remporté le Soulier d’Or en 2018, 2019 et 2024, et a été élu à deux reprises Joueur professionnel de l’année."

Hans Vanaken et Brandon Mechele prolongent au Club de Bruges

"Vanaken totalise désormais plus de 550 matchs avec le Club de Bruges, au cours desquels il a délivré environ 115 assists et inscrit près de 150 buts", précisent le club. Et les éloges sont tout aussi nombreux pour Brandon Mechele : "Brandon Mechele (33 ans) est un pur produit du centre de formation du Club."

"Le défenseur ouest-flandrien a franchi toutes les étapes au sein du club et fait partie du noyau A depuis 2013. Toutes compétitions confondues, il compte déjà plus de 540 matchs avec l’équipe première. Avec Vanaken, Mechele est également co-recordman avec six titres de champion sous les couleurs des Blauw en Zwart. À cela s’ajoutent deux Coupes de Belgique et cinq Supercoupes."

"Les deux internationaux belges ont choisi de prolonger leur aventure au Club de Bruges. Vanaken et Mechele ont signé un nouveau contrat et sont désormais liés au club au moins jusqu’en 2028", indique encore le Club.





Reste à voir si cela donnera un coup de boost supplémentaire pour aller chercher un vingtième titre et une deuxième étoile. À suivre…