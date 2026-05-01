Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

Moussa Diarra est un nom qui fait parler cette saison au RSC Anderlecht, même si son avenir reste pour l'instant incertain. Le défenseur est prêté par le Deportivo Alavés, avec une option d'achat de 2 millions d'euros. Avec l'arrivée d'Antoine Sibierski, il n'est pas encore sûr de rester.

Anderlecht a fait venir Moussa Diarra à Bruxelles pour apporter davantage de présence physique et de stabilité défensive à l’effectif. Son parcours en France et en Espagne montre un joueur qui a progressé.

À ce stade, le club n’a pas encore pris de décision définitive concernant la levée ou non de l’option d’achat du défenseur. Tant Het Laatste Nieuws que le Nieuwsblad soulignent qu’une concertation interne est encore nécessaire.

Une intention de lever l’option

Il est toutefois clair qu’à Anderlecht, il existe une volonté de le conserver plus longtemps. Son profil est apprécié, notamment pour ses qualités physiques et son engagement, mais le club souhaite d’abord obtenir une vision claire de son projet sportif pour les prochaines saisons.

L’option d’achat d’environ 2 millions d’euros, convenue avec Alavés, est considérée comme acceptable au sein du club. Sur le marché actuel des transferts, il s’agit d’un montant relativement modeste pour un joueur avec son expérience et son potentiel.

Cependant, la décision finale ne dépend pas uniquement du staff actuel. Le nouveau "Chief Technical Officer" jouera un rôle déterminant dans ce dossier. Il devra évaluer si Moussa Diarra correspond à la future vision et au style de jeu d’Anderlecht, ce qui rend la situation encore incertaine.





Un départ si Antoine Sibierski devient bien "Chief Technical Officer" ?

Selon La Dernière Heure, cette décision pourrait avoir un impact important sur l’avenir de Moussa Diarra. Si Antoine Sibierski venait à occuper le poste de "Chief Technical Officer", les chances de voir le défenseur rester seraient plus faibles.

Antoine Sibierski privilégierait des joueurs avec plus de qualités techniques, ce qui soulève des interrogations quant à la compatibilité de Diarra avec cette philosophie. Ses limites balle au pied pourraient lui porter préjudice dans ce scénario, malgré ses autres qualités.

Par ailleurs, Diarra avait également fait parler de lui à la suite d’un incident à Toulouse, où il avait refusé de jouer avec un maillot aux couleurs arc-en-ciel. Cet épisode avait suscité une controverse et terni son image. Bien que cela soit indépendant de ses performances sportives, cela peut néanmoins jouer un rôle dans la prise de décision dans le football moderne.