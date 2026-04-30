🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

Le choc au sommet de la Saudi Pro League entre Al-Nassr et Al-Ahli a dégénéré en affrontements houleux, plaçant malgré lui Erik Lambrechts au centre de l'attention. L'arbitre belge avait fait le voyage en Arabie Saoudite pour diriger la rencontre.

Erik Lambrechts était du voyage en Arabie saoudite, cette semaine, pour arbitrer le match au sommet de la Saudi Pro League entre Al-Nassr, leader, et Al-Ahli SC, troisième.

Une rencontre remportée 2-0 par les locaux, qui ont pris l’avantage grâce à Cristiano Ronaldo à un quart d’heure du terme, avant de doubler la mise via Kingsley Coman à l’aube du temps additionnel.

Mais ce match a dégénéré, notamment à cause des déclarations d’avant-match de l’attaquant anglais d’Al-Ahli Ivan Toney, qui assurait qu’Al-Nassr était le favori au titre des arbitres et de la Saudi Pro League. De quoi, déjà, mettre le feu aux poudres.

Erik Lambrechts au cœur d’une fin de match sous haute tension en Arabie saoudite

Un contexte qui a rendu la tâche particulièrement difficile à Erik Lambrechts, qui a dû trancher plusieurs situations houleuses et qui a dû séparer un début de bagarre générale une fois le coup de sifflet final donné.

Du côté d’Al-Ahli, Merih Demiral a adressé de sévères critiques à l’encontre de Lambrechts, qui aurait "systématiquement avantagé Al-Nassr" et qui a réalisé une prestation "scandaleuse", selon lui. De son côté, Erik Lambrechts a tenté de garder son calme et est rapidement rentré dans les vestiaires, où il s’est mis en sécurité.





7 MINUTES de bagarres et de célébrations entre Al Nassr et Al Ahli à la fin du match.



(Ceux qui comprennent le turc écoutez bien les premières secondes de la vidéo 😭😭) pic.twitter.com/Il2mTMolfF https://t.co/Ky2p4w4uBc — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 29, 2026