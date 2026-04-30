Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

Cette saison, Wolke Janssens n'a pas reçu beaucoup de temps de jeu à Saint-Trond. Les Canaris ont pourtant décidé de poursuivre l'aventure avec lui en le prolongeant.

Depuis l’été 2016, Wolke Janssens est un Canari. Mi-janvier, il avait encore été mis à l’honneur pour ses près de dix ans passés à Saint-Trond, mais l’aventure ne s’arrêtera pas là. Le défenseur a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2028.

Wolke Janssens est arrivé à Saint-Trond à l’âge de 21 ans. À Dessel Sport, il évoluait encore comme attaquant, mais au fil de son passage au Stayen, il a progressivement été transformé en un élément polyvalent et extrêmement fiable.

Wolke Janssens prolonge de deux ans à Saint-Trond

Jusqu’à présent, le joueur originaire de Peer a disputé 156 matchs sous les couleurs jaunes et bleues. Il a inscrit trois buts et délivré cinq assists, précise Saint-Trond sur son site officiel.

Pour Wolke Janssens, prolonger son aventure à Saint-Trond était une évidence : "J’ai déjà vécu beaucoup de choses dans ce club fantastique. Des victoires dans les derbies jusqu’au moment où j’ai été mis à l’honneur pour mes dix ans à STVV : ce sont tous de magnifiques souvenirs."

Un élément fiable, mais peu utilisé cette saison

"Je vous promets donc que je continuerai à donner le meilleur de moi-même pendant au moins deux ans. Comme je l’ai fait jour après jour ces dix dernières années. Saint-Trond est et restera ma maison", a réagi le joueur.





Saint-Trond se réjouit de voir Wolke Janssens poursuivre l’aventure au club et lui souhaite beaucoup de succès pour les années à venir. Cette saison, Wolke Janssens a toutefois reçu assez peu de temps de jeu. Toutes compétitions confondues, il n’a disputé que 128 minutes, réparties sur sept matchs. Lors des Champions’ Play-offs, il n’a pas encore eu droit à plus qu’une courte montée de deux minutes.