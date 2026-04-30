Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

C'est officiel, Scott Parker n'est plus l'entraîneur de Burnley. Michael Jackson assurera l'intérim pour les quatre derniers matchs de la saison en Premier League.

"Après la confirmation de la relégation du club la semaine dernière, Parker et la direction ont discuté et décidé conjointement que son passage à Turf Moor prendrait fin", explique l'ancien club entraîné par Vincent Kompany dans un communiqué. L'ancien coach du Club de Bruges arrivait de toute façon au terme de son contrat en fin de saison.

Scott Parker s'est exprimé sur son départ : "Ce fut un immense privilège de diriger ce grand club au cours des deux dernières années. J’ai apprécié chaque instant de notre parcours commun, mais je pense que le moment est venu pour les deux parties de prendre des directions différentes."

"Je repense avec beaucoup de fierté à ce que nous avons accompli durant mon passage au club, en particulier notre saison de promotion inoubliable en 2024/25, et ce fut un véritable honneur de mener cette équipe en Premier League", a-t-il poursuivi avant de remercier tout le monde.

Scott Parker avait rejoint Burnley en juillet 2024. Il avait succédé à Vincent Kompany, désormais à la tête du Bayern.

Michael Jackson, nouveau T1 de Burnley

Michael Jackson prendra les rênes de l'équipe pour terminer la saison. Le coach ayant le même nom que l'immense star américaine sera accompagné par le staff actuel, qui reste en place.



