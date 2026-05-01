"Quel match désastreux" : après avoir snobé PSG - Bayern pour de la League One, Guardiola persiste

Scott Crabbé, journaliste football
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"Quel match désastreux" : après avoir snobé PSG - Bayern pour de la League One, Guardiola persiste
Photo: © photonews

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Pep Guardiola est parfois insaisissable, tant sur le banc de touche qu'en dehors. Il l'a encore prouvé cette semaine.

Pep Guardiola n'était pas devant sa télévision mardi, comme la plupart des amateurs de football. Plutôt que de suivre le choc entre le PSG de Luis Enrique et le Bayern Munich de Vincent Kompany, deux entraîneurs chers à son coeur, il a été aperçu dans les tribunes pour assister au match entre Stockport et Port Vale, en League One.

Les médias anglais n'ont pas manqué de l'interrogé sur son programme plutôt surprenant : "J'ai regardé le calendrier, j'ai vu que c'était PSG - Bayern Munich et je me suis dit : ah, quel match désastreux en perspective", a-t-il lancé avec l'ironie de rigueur. "Les entraîneurs, Luis et Vinnie, ne sont pas bons et ce sont vraiment de mauvais joueurs".

Guardiola fait du Guardiola

"J'aime le football anglais, donc je suis allé à Stockport, c'est tout", a-t-il ajouté. "C'est cela, le football. Toi et moi ne sommes pas pareils. Par exemple, je suis plus beau que toi", a-t-il lancé au journaliste qui lui avait posé la question.

Après quoi il a pris un ton un peu plus sérieux. "Quand tu marques neuf buts en demi-finale, c'est top, fantastique même. Mais il existe différentes manières et c'est pourquoi tous les aspects du football doivent être acceptés", a-t-il indiqué en faisant référence au duel entre l'Atlético Madrid et Arsenal du lendemain.


Guardiola et son City sont eux-mêmes impliqués dans une lutte acharnée pour le titre avec Arsenal. Les Gunners sont actuellement en tête avec 73 points. City suit avec 70 unités, mais compte un match de moins.

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