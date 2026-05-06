🎥 La fête à Marbella, deux matchs encore à jouer : Moussa N'Diaye et Schalke déjà en mode célébrations

Vainqueurs de la 2. Bundesliga, les joueurs de Schalke 04, dont l'Anderlechtois prêté Moussa N'Diaye, célèbrent au large de Marbella. Le championnat n'est toutefois pas encore entièrement terminé, puisque le club de la Ruhr doit encore disputer deux matchs.

Après trois saisons d'absence, Schalke 04 a validé son retour en Bundesliga le week-end dernier, en s'imposant face au Fortuna Düsseldorf (1-0) et en profitant du partage de Hanovre, désormais troisième, face à Münster (3-3).

Une consécration pour Miron Muslic, l'ancien entraîneur du Cercle de Bruges, qui reprenait l'été dernier une équipe qui venait de terminer par deux fois à la dixième place de la deuxième division, et qui commençait à végéter bien trop loin de l'élite du football allemand.

Champion à sept reprises, le club de la Ruhr fête son retour dans l'élite comme il se doit... à Marbella, comme en témoigne cette vidéo d'Edin Džeko où toute l'équipe célèbre sur un bateau au large des côtes espagnoles, avec Loris Karius aux platines.

Moussa N'Diaye et Schalke 04 à Marbella après le titre en 2. Bundesliga

Rien de bien grave, évidemment, si ce n'est que Schalke 04 doit jouer dès ce samedi contre Nürnberg (9e), et a encore deux matchs à disputer pour terminer la saison. Si cette première rencontre ne changera rien à l'issue finale du championnat, Nürnberg ne pouvant plus ni monter ni descendre, ce ne sera pas le cas de la deuxième, contre Braunschweig, que Schalke affrontera le 17 mai.

En effet, le club de la deuxième plus grande ville de Basse-Saxe, derrière la capitale Hanovre, se bat pour sa survie en 2. Bundesliga et compte autant de points que Düsseldorf, pour le moment barragiste. Une rencontre que Moussa N'Diaye et ses partenaires pourraient ne pas disputer à 100 %, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le classement final.





Le joueur prêté par Anderlecht n'y pense pas encore et célèbre avec ses coéquipiers. Il a bien raison, puisque le club de la Ruhr retrouvera sa place au sommet du football allemand la saison prochaine, ainsi que le derby tant apprécié face au Borussia Dortmund. Pour Moussa N'Diaye, il s'agit aussi d'une petite revanche personnelle, lui qui n'entrait pas dans les plans bruxellois en début de saison et qui avait été prêté.