🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

Le Bayern Munich estime avoir été privé d'un penalty important contre le PSG après une main de João Neves dans la surface lors de la demi-finale de Ligue des champions.

Une phase fait énormément réagir en demi-finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Beaucoup de supporters du Bayern estiment que l'équipe de Vincent Kompany aurait dû bénéficier d'un penalty après une main de João Neves dans la surface parisienne. Une décision arbitrale qui continue de faire débat sur les réseaux sociaux.

Une main dans la surface

Le ballon a touché la main de João Neves sur un dégagement d’un de ses coéquipiers dans la surface du PSG. Les joueurs du Bayern ont immédiatement réclamé un penalty. Mais l'arbitre de la rencontre a directement laissé jouer et la VAR a confirmé sa décision.

Cette décision aurait pu changer le scénario du match. À ce moment-là, le Bayern poussait pour revenir dans la rencontre après l'ouverture du score du PSG. Un penalty marqué aurait permis aux Bavarois d'égaliser beaucoup plus tôt et peut-être relancer cette demi-finale de Ligue des champions.

Pas de pénalty !

🚨 CHAMPIONS LEAGUE SCANDAL! 🤯



João Neves with the CLEAREST handball ever and the referee says NO PENALTY! ❌



Bayern Munich 0-1 PSG



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Mais selon le règlement de l'UEFA, la décision est correcte. "Une main n'est pas sanctionnée lorsque le ballon touche accidentellement le bras ou la main d'un joueur après une déviation ou un dégagement d'un coéquipier dans sa propre surface." C'est précisément ce qu'il s'est produit sur cette action avec João Neves. Même si la phase paraît sévère pour le Bayern, le règlement protège le joueur parisien dans ce genre de situation.

Le Bayern Munich est éliminé et Kompany ne disputera pas sa première finale de Ligue des champions comme entraîneur. Pour le PSG, cette qualification ressemble à une petite revanche après la finale perdue contre le Bayern en 2020. Paris continue son rêve européen pendant que les Bavarois repartent avec beaucoup de regrets. Leandro Trossard, qui a été décisif hier soir contre l'Atletico Madrid sera le seul Belge sur la pelouse pendant la finale.