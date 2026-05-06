Dans la forme de sa vie ? Jérémy Doku a de grandes ambitions avec les Diables Rouges pour le Mondial

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Dans la forme de sa vie ? Jérémy Doku a de grandes ambitions avec les Diables Rouges pour le Mondial

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Jérémy Doku sera l'un des joueurs les plus attendus de la Belgique pendant la Coupe du Monde. Le joueur de Manchester City arrive en forme au meilleur moment.

Jérémy Doku compte les jours. Dans un peu plus d'un mois, il s'envolera pour sa deuxième Coupe du Monde, mais l'ambiance n'a plus rien à voir avec celle du Qatar en 2022. À l'époque, Roberto Martinez le laissait souvent sur le banc, malgré ses dribbles et accélérations.

Un nouveau rôle à assumer

Quatre ans plus tard, beaucoup de choses ont changé pour Doku. L'ancien joueur d'Anderlecht arrive avec le costume de patron. Avec la retraite d'Eden Hazard, c'est lui qui doit porter l'attaque de la Belgique. Beaucoup de supporters attendent de lui qu'il fasse la différence.

L'homme fort de Manchester City

Doku est en train de réaliser une très belle fin de saison avec Manchester City. Le Belge est en confiance et ça se voit sur le terrain. Lors de ses trois derniers matchs, il a marqué trois buts et donné deux passes décisives.

Pas peur des adversaires

Doku a affiché ses ambitions dans un entretien pour la FIFA. Il veut voir son équipe jouer sans peur face aux grandes nations. "Exprimons notre talent et montrons qu'on a quelque chose à offrir. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes et aller le plus loin possible", a-t-il expliqué.

Doku a assuré que la Belgique ne comptait pas se laisser impressionner par ses adversaires. "Nous n’allons pas nous laisser impressionner par les autres équipes. On veut faire de notre mieux pour ceux qui arrivent en fin de carrière, pour nous-mêmes, mais surtout pour notre pays. Même si ce n’est pas le plus grand, beaucoup de gens vivent pour ces moments."

Le premier match des Diables Rouges aura lieu le 15 juin face à l'Égypte à Seattle. Avant ça, Rudi Garcia doit dévoiler sa liste finale. La liste sera dévoilée dans les prochains jours. Doku sait qu'il sera très attendu pendant cette Coupe du Monde.

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