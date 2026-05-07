"Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions" : Kompany et le Bayern ulcérés par l'arbitre

Scott Crabbé, journaliste football
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"Cela pourrait expliquer certaines de ses décisions" : Kompany et le Bayern ulcérés par l'arbitre
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Le Bayern Munich ressort très frustré de son élimination en demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG. Tant du côté de la direction que de Vincent Kompany et des joueurs, certaines décisions de l'arbitre ne passent pas.

Un tel match laisse toujours la part belle à l'émotion. Pour João Pinheiro, l'arbitre de la rencontre, la situation s'est pimentée en deux minutes sur deux phases consécutives qui ont laissé un goût très amer au Bayern. Si la décision de ne pas siffler de penalty sur le ballon touché du bras par Joao Neves, sur un ballon envoyé à bout portant par un coéquipier, suit tout simplement le règlement, la deuxième carte jaune non brandie à Nuno Mendes pour sa faute de main d'anti-jeu à cristallisé la tension.

Premier joueur à se présenter en zone mixte, Joshua Kimmich n'en revenait pas mais gardait tout de même un certain recul. "Pour être honnête, je n'ai pas compris ce qu'il faisait. Je pense qu'il était lui-même un peu dépassé. Mais au bout du compte, l'arbitre n'était pas la raison pour laquelle nous n'avons pas gagné aujourd'hui. Nous n'avons tout simplement pas mérité de passer".

Kompany s'interroge

En conférence de presse, Vincent Kompany a lui aussi parlé arbitrage : "Pourquoi ce n’est pas un carton rouge ? Je ne comprends pas. Pourquoi concédons-nous un penalty à Paris et n’en obtenons-nous pas un ici ? Je connais les règles, mais la main était au-dessus de sa tête".

Parmi les acteurs principaux de la phase impliquant Nuno Mendes, Konrad Laimer pensait avoir mené son concurrent vers l'exclusion après l'un de ses nombreux débordements. Mais c'est bien contre lui que la faute a été signalée...par le quatrième arbitre.

Le Bayern fulmine

"Depuis quand le quatrième arbitre intervient-il dans le match ? Je n’ai jamais vécu ça auparavant. Mais ce n’est pas mon affaire ; je ne peux rien y changer maintenant de toute façon. Ç’aurait été un moment décisif si PSG avait perdu un joueur si tôt", déplore-t-il.

Lire aussi… 🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

Même le CEO Jan-Christian Dreesen a vu rouge (au figuré) : "C'est stupéfiant, pour le dire au minimum, qu'un arbitre avec seulement 15 apparitions en Ligue des champions soit autorisé à diriger un tel match. Et cela pourrait expliquer certaines de ses décisions d'aujourd'hui".

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