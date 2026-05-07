"Meilleurs que la saison du triplé" : les mots forts d'un joueur du Bayern pour réconforter Vincent Kompany

Le Bayern Munich a pris un coup sur la tête avec cette élimination en demi-finale de Ligue des Champions des oeuvres du PSG. Mais Vincent Kompany et ses joueurs partent la tête haute.

Il y a un an, en quart de finale, le Bayern Munich s'était incliné d'un but au match aller avant de partager au retour contre l'Inter Milan. Même scénario cette année, face à une équipe du PSG plus impressionnante encore.

Le monde du football n'oubliera pas le match aller, véritable régal pour les yeux. Mais sur les deux rencontres, Paris se sera montré plus consistant. Au-delà de sa frustration quant aux décisions contestées de l'arbitre, Vincent Kompany se montre beau joueur envers les Parisiens.

"Je ne reste jamais déçu très longtemps. Bien sûr, c’est amer, en fin de compte nous avons perdu les deux matchs contre un adversaire qui s'est montré très bon. Nous devions être plus décisifs. Félicitations au PSG. La Ligue des champions est terminée pour nous cette saison, mais il y aura une autre occasion l'année prochaine, et c'est une grande motivation pour moi. Je sais à quel point il est difficile de la remporter et à quel point cela dépend des détails", explique-t-il.

Le Bayern est tombé sur un os

Vince the Prince n'était pas le seul à reconnaître le mérite du PSG. Josip Stanišić avait beau être le premier à se précipiter sur l'homme en noir à l'issue de la rencontre, il a fait preuve de beaucoup de recul à l'interview : "Au bout du compte, l'arbitre n'était pas la raison pour laquelle nous n'avons pas gagné aujourd'hui. Nous n'avons tout simplement pas mérité de passer. L'entraîneur nous a dit que nous étions proches, et c'est sans doute vrai, mais le PSG a tout simplement mis les ingrédients qu'il fallait pour passer, et nous un peu moins".

Mais à en croire Joshua Kimmich, l'élimination n'entamera en rien la confiance du vestiaire envers Vincent Kompany et ses méthodes : "Tout le monde dans le vestiaire croit que cette équipe peut remporter la Ligue des champions. Nous croyons en l'entraîneur, au staff, nous croyons en nous-mêmes. Quelque chose est en train de grandir. La saison dernière, nous étions déjà bons et n'étions pas moins méritants que l'Inter. Cette saison, nous avons été plus proches, et nous étions à égalité avec un PSG très fort".



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Le crédit de Vincent Kompany reste immense

L'international allemand va même plus loin : "Des 11 ans passés au club, celle-ci a été notre meilleure saison, elle a même été meilleure que la saison du triplé (en 2020/2021, le Bayern d'Hansi Flick avait conclu sa saison par une victoire en Ligue des Champions...contre le PSG NDLR). À l'époque, nous n'avons pas joué un bon football pendant la première moitié de la saison, puis nous avons redressé la barre par la suite. Mais en matière de constance et de jeu sur une saison entière, je n'ai jamais connu une saison comme celle-ci".

Vincent Kompany n'a jamais remporté la coupe aux grandes oreilles comme joueur, malgré la lutte acharnée livrée avec Manchester City (avant le sacre des Cityzens en 2023), il devra remettre l'ouvrage sur le métier pour le faire en tant qu'entraîneur.