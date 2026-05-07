Une blessure au pire moment : l'Union s'intéressait à l'un des meilleurs latéraux de D1B

Après une saison aboutie au Lierse, Jenthe Mertens semblait prêt à franchir un cap. Mais au moment même où l'occasion se présentait, le destin en a décidé autrement.

Jenthe Mertens (26 ans) est arrivé au Lierse durant l'été 2025, en provenance du FC Vaduz, le club de la capitale du Liechtenstein. Le parcours du latéral droit avait été étonnant jusque là, avec notamment des passages à OHL, Go Ahead Eagles mais aussi aux USA, au Real Monarch.

Cette saison, Mertens a souvent été titulaire à Lierse, et il lui est même arrivé de porter le brassard de capitaine. En tant que piston, il s'est aussi illustré avec six buts et six assists en 24 matches de championnat.

Une saison réussie, mais qui s'est très mal terminée. Lors du tout dernier jour de travail de la saison, il a en effet subi une grave blessure aux ligaments croisés. Opéré ce mardi, il va désormais connaître une longue période de rééducation. Son retour avec le Lierse n'est pas attendu avant après la trêve hivernale.

L'Union Saint-Gilloise s'intéressait à Jenthe Mertens

Une blessure qui arrive au pire moment, car la carrière de Mertens aurait pu prendre un tout autre tournant. Ces dernières semaines, l'Union Saint-Gilloise aurait manifesté un intérêt concret. "C'est vrai qu'il y avait des propositions très concrètes, oui. Mais ça ne sert à rien de s'y attarder maintenant", confie-t-il à Het Belang van Limburg.

"J'ai déjà tourné la page. Je veux me concentrer à fond sur ma récupération et sur une année supplémentaire au Lierse. J'ai encore un an de contrat. Et malgré l'intérêt de beaux clubs, je dois surtout travailler pour retrouver la forme pour mon employeur. Ces derniers jours, j'ai reçu énormément de messages de soutien de la part de Lierse et ça m'a fait énormément de bien".





Une longue période de convalescence l'attend donc. Pour l'instant, il ne manque pas grand-chose puisque la saison est à l'arrêt. "Ce qui m'inquiète surtout, c'est de savoir comment je vais pouvoir dépenser mon énergie", poursuit Mertens. "J'aime bien, de temps en temps, m'allonger un moment sur le canapé, mais je veux avant tout être occupé par le football. Les premiers mois, surtout, seront difficiles. Quand la Coupe du monde commencera et qu'il y aura du football à la télévision tous les jours, ce sera une pilule difficile à avaler", conclut Mertens.