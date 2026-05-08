🎥 "Ils en ont plus besoin que de Dieu", "Le futur Courtois" : Mike Penders enflamme l'Europe entière

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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🎥 "Ils en ont plus besoin que de Dieu", "Le futur Courtois" : Mike Penders enflamme l'Europe entière
Photo: © photonews

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Mike Penders a réalisé une prestation cinq étoiles ce jeudi soir, malgré l'élimination de Strasbourg en demi-finale de la Conference League. Sur les réseaux sociaux, presque tous les supporters de Chelsea le réclament comme titulaire entre les perches la saison prochaine.

Strasbourg a vécu une sérieuse désillusion ce jeudi soir, et a été éliminé en demi-finale de la Conference League par le Rayo Vallecano (1-0 pour les Espagnols au match aller et 0-1 au retour).

Une élimination que les Alsaciens ne mettront certainement pas sur le dos de Mike Penders, qui a gardé le navire à flot aussi longtemps que possible. Hier soir, le portier des Diablotins a réalisé sept arrêts et a évité 2,4 buts attendus selon les données officielles.

Une énorme performance, qui n'a malheureusement pas suffi pour le gardien de 20 ans, mais qui n'est pas passée inaperçue aux yeux d'observateurs des quatre coins de l'Europe.

Mike Penders est-il prêt pour défendre les buts de Chelsea ?

Sur les réseaux sociaux, les commentaires le concernant sont nombreux, et ils proviennent surtout de supporters... de Chelsea, qui réclament Mike Penders entre leurs perches à compter de la saison prochaine.

Il n'en fallait évidemment pas moins pour que la comparaison avec Thibaut Courtois, qui existait déjà auparavant, refasse surface. "Il doit recevoir sa chance à Chelsea, d'autant que le club ne jouera sûrement pas la Ligue des Champions", peut-on notamment lire. Ou encore. "Chelsea en a plus besoin que de Dieu pour le moment."

Nous n'en avons isolé que quelques-unes, mais les réactions sont unanimes. Mike Penders semble prêt à franchir un nouveau grand cap dans sa carrière et à découvrir la Premier League. Reste à lui souhaiter qu'il pourra le faire dans le costume de "Mike Penders", et non dans celui du "nouveau Thibaut Courtois".

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