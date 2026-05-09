Et maintenant, quel avenir pour Jelle Vossen ? Un prétendant déjà en pole position

Ce samedi après-midi, Jelle Vossen fera ses adieux à Zulte Waregem, où il n'a pas été prolongé. Sera-ce également son dernier match en tant que joueur professionnel ? Son avenir reste incertain, mais l'attaquant de 37 ans ne ferme aucune porte.

Avec près de 500 matchs disputés en Jupiler Pro League (436) et en Challenger Pro League (50), quatre titres de champion de Belgique, deux Coupes de Belgique, deux Supercoupes de Belgique et un titre de vainqueur de la deuxième division en qualité de meilleur buteur, Jelle Vossen peut assurément être considéré comme une légende de notre football belge.

L'attaquant de 37 ans, qui a fait les beaux jours du Racing Genk (avec une saison en prêt au Cercle), du Club de Bruges et de Zulte Waregem, passé aussi par Middlesbrough et Burnley en Angleterre, disputera aujourd'hui son dernier match avec l'Essevee, quelques jours après avoir fait ses adieux en vidéo aux supporters flandriens via les réseaux sociaux.

Quel avenir pour Jelle Vossen, en fin de contrat à Zulte Waregem ?

Arrivé en fin de contrat et vexé par le traitement que Sven Vandenbroeck lui a réservé, l'ancien Diable Rouge (12 sélections, 2 buts), Jelle Vossen, n'a pas été prolongé et se questionne désormais quant à son avenir. Est-il temps d'arrêter, ou de s'offrir une dernière pige ailleurs ?

Des offres pourraient arriver, et pas nécessairement pour un poste de joueur, à l'image de Brecht Dejaegere qui s'est vu proposer, et qui a refusé, un poste d'entraîneur au sein des équipes de jeunes du Club de Bruges. "Je ne ferme aucune porte, mais je ne vais pas rester les bras croisés jusqu'à la mi-août en attendant un coup de fil", a prévenu Vossen dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

"Ils m'ont déjà fait passer le message"

Un candidat idéal se profile déjà pour l'accueillir, bel et bien dans un rôle de joueur : le Sporting Hasselt, qui cherche la promotion en Challenger Pro League, mais qui n'a pour le moment pas obtenu sa licence D1B. Bien que Jelle Vossen vive à Knokke, il reste profondément attaché au Limbourg, sa région natale, et pourrait donc être ouvert à un retour aux sources.



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"Oui, ils m'ont déjà fait passer le message. Mais je vais attendre un peu de voir comment les choses évoluent. Je suis ouvert à beaucoup de possibilités. Il pourrait s'agir d'un autre rôle au sein d'un club, voire de quelque chose d'extérieur au football. Mais je préférerais continuer à jouer. Je veux terminer ma carrière sur une bonne note, et j'ai toujours très envie de rejoindre un projet ambitieux."

Une fin heureuse ce samedi contre Dender ?

Frustré par l'évolution de sa situation au stade Arc-en-Ciel, Jelle Vossen n'en a plus que probablement pas fini avec le ballon rond. Permettre à un club encore amateur d'être promu dans le monde professionnel et l'accompagner lors de sa première saison pourrait être un beau dernier défi pour Jelle Vossen, qui reste un attaquant plus que dangereux lorsqu'il est mis dans les bonnes conditions.

Jelle Vossen aura l'occasion, sur le coup de 16h00, de terminer sa collaboration avec l'Essevee d'une meilleure manière, contre une équipe de Dender déjà assurée de disputer le barrage de relégation contre le vainqueur du tour final de la Challenger Pro League, dont la manche retour de la finale sera disputée ce samedi (18h15) entre le Beerschot et Lommel (3-1 pour Lommel à l'aller).