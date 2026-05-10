Vincent Kompany ne veut pas que le Bayern Munich tombe dans ce piège

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Vincent Kompany ne veut pas que le Bayern Munich tombe dans ce piège
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Le Bayern Munich a retrouvé le sourire après son élimination contre le PSG. Les Bavarois se sont imposés dans la douleur face à Wolfsburg grâce à Michael Olise.

Le Bayern Munich a réussi à se remobiliser ce week-end, après la douloureuse élimination en Ligue des Champions. Le cador allemand a été sorti dans la semaine par le PSG. Vincent Kompany et ses joueurs ont pointé l'arbitrage du doigt après la rencontre.

Le Bayern veut vite effacer la claque européenne

Ce week-end, le Bayern a pu relever la tête face à Wolfsburg. Sur le papier, c'était le premier contre le 16e de Bundesliga, mais l'écart n'a pas été si énorme. Le Rekordmeister a dominé, mais Wolfsburg a affiché 3,04 expected goals, contre 1,85 pour le Bayern.

Au final, le Bayern a eu le dernier mot. Le seul but de la rencontre n'est tombé qu'à la 56e minute, signé Michael Olise. Le Français avait passé une soirée compliquée contre le PSG, mais il s'est racheté face à Wolfsburg en offrant les trois points.

"Le problème ne venait pas de l'intention dans le contre-pressing", a constaté Vincent Kompany après la rencontre. "On ne doit pas avoir l'impression qu'il faut marquer trois fois dans les dix ou quinze premières minutes et fatiguer l'adversaire."

Une réaction tardive

"On a bien commencé, mais on a perdu patience et là, ça devient plus compliqué. Au final, ce sont les jambes qui font la différence, et c'est pour ça qu'on a été bien meilleurs en deuxième mi-temps. C'était lié à notre possession. En seconde période, on a fait le job", poursuit le technicien belge.

Lire aussi… Harry Kane se vautre, Michael Olise se rachète : drôle de match pour le Bayern de Vincent Kompany

Kompany a voulu évoquer les attentes qui entourent son équipe. "C'est une forme d'arrogance saine : quand tu marques 120 buts, tout le monde pense que le ballon va forcément finir au fond. Mais ça ne fonctionne pas comme ça."

"Il faut attendre que les jambes se fatiguent, et les espaces apparaissent. Encore une fois, bravo pour la réaction. Ce n'est pas facile de revenir sur le terrain et de tout changer d'un coup mais nous, on l'a fait", ajoute-t-il.

Wolfsburg a été difficile à battre

Il a eu des mots élogieux pour Wolfsburg, qui a donné plus de difficultés au Bayern que prévu. "Ce n'était pas facile et on doit respecter le fait qu'ils se soient battus à fond contre nous. On ne doit pas être surpris si, parfois, ça devient un peu plus rugueux. Wolfsburg se bat pour sa survie et il faut le respecter. Je sais que ce n'est pas simple de revenir après la pause et de gagner à nouveau.

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