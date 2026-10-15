Comment Anderlecht aurait pu recruter un champion du Monde, mais a finalement choisi... Michel Vlap

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
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Comment Anderlecht aurait pu recruter un champion du Monde, mais a finalement choisi... Michel Vlap
Photo: © photonews
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Anderlecht avait l’opportunité d’attirer Dani Olmo en 2019. Le meneur de jeu espagnol impressionnait alors au Dinamo Zagreb et figurait sur les tablettes des Mauves et Blancs. Le club a toutefois finalement opté pour Michel Vlap, qui faisait sensation au SC Heerenveen. Nos confrères de Het Nieuwsblad retracent la manière dont le nom de l’actuelle star du FC Barcelone a circulé au sein du club bruxellois, sans finalement être retenu.

Le premier contact avec Dani Olmo remonte à octobre 2018. Anderlecht s'était incliné 0-2 à domicile face au Dinamo Zagreb en Europa League. Les Croates avaient dominé une grande partie de la rencontre et l'Espagnol, alors âgé de vingt ans, avait montré pourquoi il était déjà considéré comme un talent particulier. Il avait également pu démontrer sa classe lors du match retour, malgré un partage vierge.

Olmo avait déjà impressionné au Parc Astrid

Ce n'est pas un hasard si Dani Olmo s'était retrouvé à Zagreb. À neuf ans, il avait rejoint le centre de formation de Barcelone, avant de choisir, à seize ans, de manière surprenante, le Dinamo. Il y avait reçu sa chance au plus haut niveau, était devenu un joueur déterminant et avait remporté le titre de champion de Croatie en 2018. Son évolution n'était pas non plus passée inaperçue à Anderlecht.

Au printemps 2019, Anderlecht cherchait un milieu de terrain créatif capable d'organiser le jeu dans l'axe. Le club travaillait alors avec un comité des transferts au sein duquel le directeur sportif Frank Arnesen, Michael Verschueren et Pär Zetterberg, notamment, avaient leur mot à dire.

Vlap a été préféré au meneur de jeu espagnol

Arnesen avait mis Michel Vlap en avant. Le Néerlandais se montrait efficace à Heerenveen et semblait prêt à franchir un cap. Des doutes subsistaient toutefois au sein du comité concernant son profil. Zetterberg voyait surtout Vlap être performant en rentrant depuis le flanc gauche, alors qu'Anderlecht avait, selon lui, besoin d'un véritable meneur de jeu capable de faire la différence dans l'axe.

Le nom d'Olmo avait également été évoqué dans cette discussion. Il semblait mieux correspondre à ce profil, mais son prix constituait un obstacle majeur. Le Dinamo Zagreb aurait réclamé au moins dix millions d'euros, un montant qui paraissait déjà difficilement accessible à l'époque. Anderlecht avait finalement opté pour Vlap, recruté pour environ sept millions d'euros.

Lire aussi… "Des propos sortis de leur contexte", regrette Vitor Bruno avant Dinamo Zagreb - Anderlecht

Le Néerlandais n'est pas devenu le transfert phare espéré et est ensuite retourné aux Pays-Bas. Olmo, quant à lui, a rejoint le RB Leipzig en janvier 2020 pour un montant pouvant atteindre seize millions d'euros, bonus compris.

Choisir le moins cher fait parfois rater des gros coups

Depuis, sa carrière s'est accélérée. Après son passage en Allemagne, il est retourné à Barcelone en 2024 pour une indemnité de transfert d'environ 61 millions d'euros. Avec l'Espagne, il est devenu champion d'Europe, puis champion du Monde, et, au niveau des clubs aussi, il s'est imposé comme un joueur de niveau international.

Anderlecht avait à l'époque choisi l'option la moins chère. Avec le recul, Olmo était un talent exceptionnel, mais en 2019, le club devait prendre sa décision en fonction de ses possibilités financières et des attentes du moment.

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