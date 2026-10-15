"Mes parents ont dû me convaincre d'assister à ma propre communion" : Van De Perre se confie sur son enfance

Kamiel Van De Perre est aujourd'hui un cadre de l'Union Saint-Gilloise. Mais avant d'en arriver là, le milieu de terrain a connu beaucoup de choses. Il revient sur son enfance et se confie comme jamais.

Le natif de Turnhout est en constante progression depuis sa signature à l'Union Saint-Gilloise à l'été 2024 en provenance du Jong Genk. Il compte désormais pas moins de 85 matchs sous les couleurs unionistes et est l'un des pions les plus importants de David Hubert.

Kamiel Van De Perre est très vite tombé amoureux du foot

Mais revenons à bien plus loin, lorsque Kamiel Van De Perre était encore un enfant. L'aventure a débuté à l'âge de 4 ans : "En réalité, tout a commencé quand j’avais quatre ans. Avant cela, je ne voulais rien savoir d’un ballon. Je n’y touchais pas, je ne tapais pas dedans et je ne le prenais même pas dans les mains."

"Mais ensuite, j’ai commencé à jouer avec mon voisin Bram. Il était davantage passionné de football que moi. Mon amour pour ce sport n’a ensuite fait que grandir au KFC De Kempen et au Lierse. À treize ans, je ne voulais plus accompagner mes parents en vacances au ski en Autriche parce que je voulais jouer au football. Et ils ont même dû me convaincre d’assister à ma propre fête de communion !", a-t-il poursuivi au micro de nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Sa formation à Genk

Il ne pensait vraiment qu'au football : "Je me disais que j’allais rester un petit moment à l’église, puis partir disputer mon tournoi. Finalement, ils ont réussi à me convaincre d’aller à la fête."

Et à Genk, comment sa formation s'est-elle déroulée ? "Plus tard, au KRC Genk, ce fut une période particulièrement intense. Je me levais à 6h15, je montais dans le minibus, je passais toute la journée à l’école et j’avais encore entraînement ensuite. Souvent, je ne rentrais à la maison que vers 21h30."



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"De temps en temps, je dois quand même me pincer pour y croire"

Kamiel Van De Perre avait un objectif en tête à ce moment-là : devenir joueur professionnel. "À ce moment-là, je savais que je voulais devenir footballeur professionnel. Mais j’aurais déjà été heureux de trouver une place dans un club de première division luttant contre la relégation ou dans une équipe de deuxième division", a-t-il raconté.

Quand il regarde en arrière, il est évidemment ravi de ce qu'il a accompli jusqu'à présent : "Aujourd’hui, j’ai été champion, j’ai remporté la Coupe et je suis capitaine de l’Union. De temps en temps, je dois quand même me pincer pour y croire."

"À l’Union, ils ont immédiatement cru en mes qualités et m’ont présenté un véritable plan de progression. Ils savaient pratiquement tout de moi. Je ne me souviens plus de l’épaisseur du fameux dossier que Chris O’Loughlin, le directeur sportif, avait constitué sur moi, mais il comptait énormément de pages", a-t-il conclu.

Kamiel Van De Perre espère encore continuer de progresser dans sa carrière. Un avenir radieux lui semble promis, mais pour ce faire, il devra continuer d'être constant, comme il le fait pour l'instant si bien. L'international belge U21 est encore sous contrat avec l'Union Saint-Gilloise jusqu'au 30 juin 2030. Il semble cependant bien probable qu'il franchisse un cap avant cette date.

Les Unionistes devraient réaliser une réelle plus-value sur celui qui est arrivé librement après sa formation à Genk. À l'époque, il était estimé à 500 000 euros. Désormais, il en vaut 11 millions, selon Transfermarkt.