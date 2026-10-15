Coup dur pour un club de D1B, qui perd un cadre pour de longs mois

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Le Patro Eisden Maasmechelen a remporté dimanche à domicile son premier match sous les ordres d'Emilio Ferrera, 1-0 contre le Jong Genk. Mais la blessure de Stef Peeters, tôt dans le match, est venue gâcher la fête : l'ancien de l'AS Eupen risque d'être absent longtemps.