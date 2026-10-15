Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern Munich sur le point de prolonger l'un de ses cadres

Vincent Kompany compte sur Harry Kane au Bayern Munich. L'attaquant anglais de 33 ans, arrivé en 2023, est sous contrat jusqu'à l'été prochain. Le club bavarois souhaite le garder et les discussions concernant son avenir ont avancé ces derniers jours.

Harry Kane pourrait bientôt prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Selon Sky Sports, l'attaquant anglais aurait trouvé un accord de principe avec les dirigeants bavarois jusqu'en 2029. Les discussions auraient permis de régler les principaux points du dossier. Il ne resterait que quelques détails à finaliser avant la signature. Le joueur de 33 ans, dont le contrat expire l'été prochain, devrait rester en Allemagne.

Le Bayern Munich veut conserver Harry Kane

Le club allemand souhaite garder son buteur, arrivé de Tottenham en 2023 pour plus de 100 millions d'euros. À 33 ans, Kane est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif de Vincent Kompany. L'international anglais a réalisé une très grosse saison l'an dernier, avec 61 buts et sept passes décisives en 51 rencontres. Ses performances le placent parmi les candidats du Ballon d'Or 2026. D'après les sondages, Kane serait le favori.

La durée du nouveau contrat avait soulevé quelques interrogations. D'après certaines informations, Harry Kane souhaitait prolonger de trois ans, alors que les dirigeants bavarois envisageaient deux années. Une version contestée par Herbert Hainer, le président du Bayern.

Un accord jusqu'en 2029 pour Harry Kane

Les dernières informations de Sky Sports vont dans le sens des déclarations du président bavarois. Un accord de principe aurait été trouvé pour conserver Kane jusqu'en juin 2029. L'attaquant se sent bien à Munich, où sa famille a trouvé ses habitudes. Après avoir passé une grande partie de sa carrière à Tottenham, l'Anglais est prêt à rester plusieurs années en Bundesliga.



Cette nouvelle devrait satisfaire Vincent Kompany, qui s'appuie sur son attaquant pour faire la différence. Kane avait inscrit 36 buts en championnat la saison dernière. Il faudra attendre la signature officielle pour considérer cette prolongation comme acquise.