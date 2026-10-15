Le Beerschot attendra Anderlecht de pied ferme : Vitor Bruno n'a pas intérêt à (trop) faire tourner

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Le Beerschot attendra Anderlecht de pied ferme : Vitor Bruno n'a pas intérêt à (trop) faire tourner

Anderlecht enchaîne trois matchs à l'extérieur plus périlleux les uns que les autres, et tous trois très importants. Car si les déplacements européens sont cruciaux, les Mauves ne devront également pas se louper au Beerschot ce dimanche, et si le Kiel est plus proche que Zagreb, il n'en sera pas moins un piège.

Ce jeudi soir, le RSC Anderlecht affronte le Dinamo Zagreb au fameux Stade Maksimir qui a déjà tant réussi au football belge. Un déplacement que les Mauve & Blanc abordent en confiance, car leur adversaire n'est pas dans la meilleure des formes, et eux ont prouvé le week-end dernier qu'à défaut de jouer très bien au football, ils avaient un mental d'acier.

Après la défaite contre l'OL, Anderlecht n'a en réalité pas vraiment droit à l'erreur : il faut ressortir de ce périlleux mois d'octobre en déplacement à Zagreb et à Bialystok avec, disons, au moins 4/6. Un 6/6 serait idéal pour rester dans la course à un hypothétique top 8. Moins que 4/6, et il faudra sérieusement enclencher la marche avant pour le reste de la phase de ligue.

Le Beerschot ne laissera pas Anderlecht souffler 

La Pro League a innové cette saison, en plaçant les 16e de Coupe de Belgique le week-end, entre deux matchs européens. Résultat : entre la Croatie et la Pologne, il y aura Anvers. Et si la Croky Cup est souvent l'occasion pour les grands clubs de faire tourner, on doute que Vitor Bruno puisse se le permettre au Kiel.

vitor bruno
© photonews

Ironiquement, se rendre au Beerschot en l'état actuel des choses est peut-être... plus périlleux que de se rendre à l'Antwerp. Cette saison, les Rats sont invaincus et solides co-leaders de Challenger Pro League, là où le Great Old a subi sa cinquième défaite le week-end dernier. L'Antwerp a encaissé 19 buts sur les 6 derniers matchs : plus de trois buts par rencontre. Le Beerschot en a encaissé 6 au total.

Avec un Mats Rits revanchard dans l'entrejeu, un buteur - Arnold Vula - en grande forme (6 buts en 7 matchs) et un Kiel chauffé à blanc, le Beerschot attendra Anderlecht de pied ferme. Vitor Bruno a, sur papier, un noyau assez complet pour gérer cette situation, et aligner un onze de même qualité ce jeudi soir à Zagreb et samedi en Coupe ; le repos "forcé" d'Ilias Koutsoupias, non-qualifié pour l'Europe, tombera à point nommé.

Lire aussi… "Des propos sortis de leur contexte", regrette Vitor Bruno avant Dinamo Zagreb - Anderlecht

Il faudra qu'il y ait de l'expérience sur le terrain lors des deux rencontres, car on l'a vu au Cercle : ce RSCA manque cruellement de joueurs capables de tenir leur équipe la tête hors de l'eau. Dans cette optique, le retour surprenant de Mario Stroeykens du diable-vauvert peut faire la différence, tout comme celui d'Adriano Bertaccini. Perdre des points en championnat est plus problématique depuis la disparition des Playoffs, mais une élimination samedi dès les 16e de finale de Croky Cup ferait bien plus mal au Sporting, qui se contenterait de n'importe quel trophée alors que les 10 ans du dernier titre seront "fêtés" en fin de saison... 

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