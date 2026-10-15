"Nous avons aussi une responsabilité" : La Gantoise prête à faire grimper le coefficient belge ?

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La Gantoise n'a manqué la Conference League qu'une seule fois ces dernières années. Cette saison, les Buffalos seront une nouvelle fois présents en phase de ligue. Ils débuteront leur campagne européenne face aux Danois d'Aarhus ce jeudi soir à 18h45. Les ambitions sont élevées à Gand, notamment avec la volonté de contribuer au coefficient belge.

Lors de la saison 2021-2022, La Gantoise avait atteint les huitièmes de finale de la Conference League. Un an plus tard, les Buffalos avaient fait encore mieux en se hissant jusqu'en quarts de finale. En 2023-2024, ils avaient été éliminés en seizièmes de finale, autrement dit lors des barrages. Même scénario lors de la saison 2024-2025.

Absente de la compétition la saison dernière, La Gantoise espère désormais passer l'hiver européen pour la cinquième fois en Conference League. Aucun autre club ne ferait mieux dans cette troisième compétition européenne. Et Rik De Mil ne manque pas d'ambition avec son équipe.

La Gantoise veut aussi défendre le coefficient belge

"Quand on voit à quel point nous nous sommes battus pour y parvenir, cela montre à quel point cette qualification est importante pour le club. La pression sur les joueurs lors des tours préliminaires était énorme. Tout le monde était bien conscient de l'importance de cette compétition pour le club."

"Elle représente beaucoup sur le plan sportif, mais aussi financier. Pour nous, les joueurs et le staff, c'est fantastique de pouvoir nous montrer sur la scène européenne. Nous avons également une responsabilité envers le coefficient belge."

Rik De Mil affiche ses ambitions en Conference League

"Nous jouons avant tout pour nous-mêmes, avec l'ambition de bien entamer cette campagne. Nous savons que ce ne sera pas facile et que des rencontres compliquées nous attendent. Nous avons la responsabilité de faire le mieux possible pour la Belgique."

Lire aussi… Casse-tête pour Rik De Mil : un Buffalo endeuillé et incertain pour la Coupe d'Europe

"Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles cette compétition est importante. C'est pourquoi nous sommes aussi heureux de pouvoir retrouver la scène européenne", a déclaré Rik De Mil en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la rencontre face au champion du Danemark de la saison dernière.

La Gantoise aura donc l'occasion de débuter sa campagne européenne de la meilleure des manières en décrochant directement les trois points.

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